Thrash Metal Nervosa de volta ao Recife com a "South American Jail Break Tour" Quarteto feminino de thrash metal se apresenta, neste domingo (26), no Estelita Bar, com as bandas Elm Street (Austrália) e os pernambucanos do United For Distortion

Em turnê pelo Brasil, a banda de thrash metal Nevosa se apresenta no Recife, no palco do Estelita, neste domingo (26). O quarteto feminino, formado por Prika Amaral (vocal e guitarra), Helena Kotina (guitarra), Hel Pyre (baixo) e Gabriela Abud (bateria), celebra 15 anos de estrada, em atividade ininterrupta.

Com a South American Jail Break Tour a banda se apresenta no Brasil, Argentina e Chile, tocando faixas de toda a sua discografia, passando pelos álbuns 'Victim of Yourself' (2014), 'Agony' (2016), 'Downfall of Mankind' (2018), 'Perpetual Chaos' (2021) e o seu mais recente lançamento, 'Jailbreak' (2023).

Quinto álbum

“Jailbreak” é considerado pela crítica uma preciosidade do thrash metal. Nas 13 faixas, o que se vê são riffs poderosos, letras afiadas e uma agressividade ímpar. O disco é considerado o mais diversificado de sua trajetória, com traços de heavy metal tradicional e uma pegada de death metal, como mostram as meninas na faixa “Gates to the Fall”.

A banda tem sua força e maestria não somente pela potência cravada no som, mas nas letras sensíveis à temática feminina, além de mensagens que falam sobre comportamentos e relações humanas. A canção “Kill The Silence”, do disco “Downfall of Mankind”, traduz bem o sentimento que encoraja mulheres a dar limite, a matar o silêncio diante das relações abusivas.

Austrália

Durante o evento no Estelita, o público vai prestigiar o Elm Street, que debuta em terras sul americanas, fazem um som típico dos primórdios do metal com uma pegada que transita entre o metal tradicional e o thrash metal. Os australianos de Melbourne estão divulgando seu terceiro álbum, 'The Great Tribulation', lançado em 2023.

Banda local

Os pernambucanos do United For Distortion, que estão lançando nesta semana um novo single e videoclipe: 'The Foundation Of Society', também se apresenta neste domingo (26). O quarteto faz um Thrash Metal com muito feeling, peso e groove, sonoridade que fez o grupo tocar em festivais locais importantes, como o Quarta Cinzas Rock e Abril pro Rock.

Serviço

Data: 26 de janeiro de 2025 (domingo).

Local: Estelita Bar, localizado na Av. Saturnino de Brito, 385 – Cabanga

Horário: abertura da casa, às 18h. Início do evento 19h

Ingressos: à venda na DD Tickets: https://www.ddtickets.com.br/comprar/8/nervosa-e-elm-street

Pista - Meia Entrada: R$ 60,00 + taxa

Pista - Solidária: R$ 60,00 + taxa + 1kg de alimento

Pista - Inteira: R$ 120,00 + taxa

