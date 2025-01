A- A+

Celebridades Noivo de Juliette dança ao som de "Boyzinho", lançado pela ex-BBB: "minha música" Rapaz tem de 27 anos e é paulista de Bauru, mas radicado em Brasília; ele é um dos principais nomes do crossfit brasileiro, tendo conquistado o título de campeão nacional da modalidade em 2019

Kaique Cerveny, o noivo de Juliette, arrancou suspiros na web ao aparecer dançando ao som do novo lançamento da ex-BBB, "Boyzinho".

No vídeo, Kaique está sem camisa, no banheiro. Em determinado momento, ele aponta pra câmera e diz: "minha música".

Quem é Kaique Cerveny

Desde abril de 2023, boatos corriam de que Juliette estava saindo com Kaique, mas os dois só assumiram o relacionamento em setembro daquele ano.

O rapaz, de 27 anos, é paulista de Bauru, mas radicado em Brasília.

Ele é um dos principais nomes do crossfit brasileiro, tendo conquistado o título de campeão nacional da modalidade em 2019.

Com quase 500 mil seguidores no Instagram, ele também vende um serviço on-line de planos de exercícios físicos e emagracimento, chamado "Comunidade Ck Easy", mas ainda é estudante de nutrição.

Num dos posts na rede social, se descreve como "atleta profissional, estudante de nutrição, empresário, filho, irmão, namorado e pai de pet. Filho de um pai médico e uma mãe que foi modelo a vida toda. Saímos de São Paulo quando eu tinha só 6 anos e fomos para uma cidade chama Mineiros-GO, onde eu vivi por 11 anos. Entrei pro Crossfit aos 17 anos e o esporte me transformou… Sempre fui perdido sobre qual faculdade fazer, por isso cursei 2 anos de Administração na federal de Uberlândia, tranquei, e por volta dos 19-20 anos eu entrei na faculdade de Nutrição. Cursei 2 anos e depois decidi trancar para seguir minha carreira no esporte… Esse momento foi a virada de chave na minha vida. Em 2023 voltei pra faculdade de Nutrição e hoje estou entre os melhores atletas do mundo...".

Veja também