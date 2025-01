Casa Estação da Luz abre as portas para prévias e para o Carnaval em Olinda

A- A+

Basta soar um primeiro acorde dos clarins momescos e eis que a literalidade do verso “Pra brincar no meu quintal” - contido em “Anunciação”, de Alceu - ganha todo o sentido.



Mais especificamente em Olinda, e mais ainda na ‘casa’ do cantor e compositor pernambucano, a “Casa Estação da Luz”.



É que o endereço da Prudente de Morais, 313, no Carmo - localizado em um dos focos mais efervescentes da cidade - estará com portas e janelas abertas para o folião a partir deste domingo (2), para o primeiro dia de uma maratona de “Ensaios de Carnaval, com o Maestro Spok e convidados”.



E quem abre alas para o prenúncio da folia ‘nas Olindas’ é Roberta Sá, que se junta a Juba, Ylana e Gizelle Dias, completando a line up do espaço neste primeiro fim de semana de fevereiro, que traz um braço do festival que acontece no Rio de Janeiro, o CasaBloco.



Assim será, aliás, durante todos os domingos do mês, até o dia 23, com valores a partir de R$ 80 (Sympla) e com programação que inclui, entre outros nomes, Almério, Joyce Alane, Bem Gil, Martins e Juliana Linhares. A abertura da casa acontece às 15h e os shows às 17h.

“Com as prévias de Carnaval que já começaram faz tempo, é importante reforça a importância delas na Casa Estação da Luz, que já vem há algum tempo observando novos artistas, os já estabelecidos, abrindo o espaço com amor e generosidade”, ressalta Martins, um dos nomes que integram a programação da Estação da Luz, com show no domingo 9 de fevereiro.



Juba e Martins integram programação dos Ensaios de Carnaval da CEL | Crédito: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Martins destaca, ainda, sobre a importância da regência das prévias na casa ficar sob a batuta do Maestro Spok. “Uma referência nacional, mundial para a música e no momento mais especial e feliz que é o Carnaval”.

“Solo Sagrado”

Veterano nos ‘ensaios’ que acontecem na CEL, Spok considera o espaço como “solo sagrado do frevo e da cultura pernambucana”. “Um lugar que traz a força espiritual da cultura”, completa ele.

Ainda sobre Spok, Natália Reis, sócia-gestora da Estação da Luz - cujo patrono é Alceu Valença - reforça que o maestro é “artista fundamental (...) que mostra como o frevo pode ser tão tradicional e contemporâneo”.

Para curtir o Carnaval dentro e/ou fora da Casa

E quando o Carnaval chegar… A Casa Estação da Luz seguirá de seus jardins seculares, sacadas e varanda, a postos para abraçar a folia de Momo e todo o frisson que as ruas e ladeiras de Olinda causam em quem os percorre.



Com estrutura para receber os foliões, que podem usufruir desde as áreas para descanso e respiros, até o espaço gastronômico, a Casa vai oferecer também atrações musicais que fortalecem a essência do Carnaval na cidade e, sobretudo, à cultura pernambucana.



Mestre Ana Lúcia, Coco da Liberdade e Samba Soul Delas são algumas das apresentações que integram a agenda da Casa durante os dias de folia.

“Essa não é uma casa fechada, todas as janelas e jardins estão abertos. A gente quer que as pessoas vivenciem o Carnaval das ruas de Olinda. E a maioria de nossos foliões chegam pela manhã, comem alguma coisa, se abastecem e vão para a festa. Acontece de só vê-los de novo no espaço só à tarde”, atesta Natália.

Mas, aos foliões que desejem de fato permanecer na Casa, o acolhimento será também na ‘vibe’ Carnaval de Pernambuco.

“Quem preferir ficar dentro da Casa vai contar com uma programação voltada para a Cultura Popular, inclusive para apresentar aos turistas o nosso Carnaval e, por isso, achamos importante, por exemplo, que eles conheçam o Coco e ao mesmo tempo vejam o Macaratu passar”, complementa a gestora.

Também ficará à disposição do folião um polo gastronômico, com bebidas e comidas diversas, tanto nos jardins da Casa quanto nos salões.



E presente na CEL até os derradeiros dias dos ensaios, a Feira Ilumina, sob o comando da estilista Lu Ribeiro, aguça os visitantes pelas roupas e adereços para o Carnaval.

Que tal um retoque na maquiagem?

O Carnaval em 2025 para a Casa Estação da Luz ganha uma "participação" especial e que decerto vai agradar aos foliões que estiverem por lá durantes os dias oficiais da festa na cidade.



É que a Natura, em celebração aos 20 anos do projeto Natura Musical - que já contou com nomes de peso da cena artística pernambucana, entre eles Almério e Martins - a marca vai estar presente na Casa, com estrutura para maquiagem e momentos de reforço na beleza do folião.



Para Júlia Ceschin, head da Natura e do marketing estratégico da marca no País, em conversa com a Folha de Pernambuco, pontuou sobre a importância dessa 'chegança' por aqui.

Natália Reis, sócia-gestora da Estação da Luz e Júlia Ceschin, head e marketing estratégico da Natura no Brasil



Além de Olinda, a Natura faz o Carnaval de Salvador, no camarote Expresso 2222, de Gilberto Gil, na Casa Natura Musical, em São Paulo, com um mês intenso de shows.

"Celebramos o Natura Musical, nosso projeto xodó de fomento à Cultura, e por meio dele temos parcerias com artistas pernambucanos.



O Estado faz parte da história da Natura, independente do Carnaval. E este ano, quisemos fazer uma festa mais cultural e não tinha como fazer isso sem olhar para cá.



E a casa de Alceu tem tudo a ver com essa proposta de dialogar com essa cultura ancestral e com a pluralidade efervescente dos nobos artistas. Estar aqui é muito coerente com tudo que conversamos", destacou Júlia.

Além de uma estação para maquiagem e beleza, a marca vai oferecer também um espaço para relaxamento e podologia - afinal, maratonar por entre ruas e ladeiras de Olinda, durante a Folia de Momo, requer "paradas" estratégicas e reposição de energia.



"Teremos uma bancada de serviço com maquiador, cabeleireiro, para quem é folião vai ter acesso a tudo isso. Vai também poder experimentar produtos e se reenergizar com produtos volotados para isso. É um espaço de autocuidado", complementa a head da marca que vai experimentar também pela primeira vez o Carnaval de Olinda.





PROGRAMAÇÃO

ENSAIOS DE CARNAVAL, COM SPOK E CONVIDADOS



Domingo, 2 de fevereiro

CasaBloco com Roberta Sá, Juba, Ylana e Gizelle Dias



Domingo, 9 de fevereiro

Juliana Linhares, Josyara, Martins, Flaira Ferro e PC Silva



Domingo, 16 de fevereiro

Mariana Aydar, Isadora Melo, Juzé e Joyce Alane



Domingo, 23 de fevereiro

MãeAna, Bem Gil, Almério e Bruna Alimonda

CARNAVAL



Sábado, 1º de março

Coco da Liberdade, Maracatu Nação Camaleão, Marys do Samba e Orquestra de Frevo Maestro Baobá



Domingo, 2 de março

Mestre Ana Lúcia, Samba Soul Delas, Samba do Zé Pretinho e Orquestra de Frevo Maestro Oséas



Segunda, 3 de março

Coco da Liberdade, Maracatu Nação Camaleão, Samba do Zé Pretinho e Orquestra de Frevo Maestro Oséas



Terça, 4 de março

Mestre Ana Lúcia, Samba Soul Delas, Lavínia canta Moraes, com participação de Otto e Jader, Orquestra de Frevo Maestro Babé com desfile do Urso do Bicho Maluco Beleza





Serviço

Ensaios de Carnaval Casa Estação da Luz

Com Spok e convidados

Quando: todos os domingos de fevereiro

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

A partir de R$ 80 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz



Carnaval da Casa Estação da Luz

Quando: de 1º a 4 de março

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

A partir de R$ 180 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz





