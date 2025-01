A- A+

Foi durante o descanso, após um show em Aracaju, que a cantora de brega Raphaela Santos se pronunciou nas redes sociais, nesta sexta-feira (31), sobre uma possível briga judicial com a também vocalista do mesmo segmento Priscila Senna, a quem ela se refere como “boa samaritana”.

"A Favorita”, como é chamada na cena musical, Raphaela usou o espaço para responder aos fãs sobre uma possível indireta publicada por Senna, na quinta-feira (30), nos stories do Instagram, dizendo: “Não deixei de seguir ninguém! Apenas fui bloqueada e tá tudo bem”.

Print da declaração de Priscila Senna, no Instagram | Foto: Instagram/Reprodução

Rompimento entre as duas

Imediatamente, os fãs fortaleceram ainda mais as especulações sobre uma possível rixa entre elas. O assunto veio à tona depois que Raphaela deixou, no final de 2024, o mesmo escritório que gere a carreira de Priscila, o RME Produções. Após o encerramento do ciclo, ela assinou com a Camarote Shows, produtora do cantor Wesley Safadão.

“Eu vi, essa madrugada, tudo que estava acontecendo, [dizendo] que eu bloqueei, que eu deixei de seguir... Sim, eu bloqueei sim. Na verdade, eu queria bloquear e deixar de seguir há algum tempo. Me desculpem a sinceridade, mas eu sou assim, porque aconteceram muitas coisas que eu também não vou expor aqui. Eu vou expor ante à Justiça, que é isso que eu estou fazendo”, adiantou ela.

Ainda durante o pronunciamento, Santos afirmou que já vinha conversando com a outra parte, antes do desligamento da RME, para que houvesse um acordo, a fim receber tudo que lhe fosse de direito, até aquele momento. Nada foi feito.

“Eu estava tentando conversar com eles, para que a gente não precisasse ir até a Justiça, para que isso se resolvesse logo e que cada um seguisse o seu caminho e fosse feliz. Não deu certo. Eu tentei durante dois meses. A gente já está no final de janeiro. Agi direitinho, até sem ir para a Justiça, e nem queria, de fato, o que, realmente, eu tenho direito”, expôs ela.

“A boa samaritana, os bons samaritanos, continuam dando uma de ‘bons’. O que eu tenho para dizer para vocês é que, agora, o que eu tenho para resolver com eles, é perante à Justiça. O que vocês vão ver, a partir de agora, em fevereiro, eu não venho mais falar, quem vai por mim é a Justiça, e vai ficar aberto aí para vocês verem o que aconteceu”, confessou ela.

Cachê de R$ 300

No final do discurso, Raphaela Santos revelou que tudo que conquistou, até agora, foi por mérito próprio e condicionou a Deus os agradecimentos das conquistas. A artista desabafou, ainda, dizendo que “continuam fazendo maldades contra ela”, e que vinha notando possíveis irregularidades quanto ao cachê que recebia nos shows, a partir do último São João.

“Não era nem para eu estar aqui. Eu não vou falar, porque é muita, mas muita coisa. Mas, para que vocês tenham uma noção [...], quando eu falei que achava normal, as pessoas olharam para mim e disseram: ’não acredito.’ O valor do meu show é R$ 250 mil. Durante o São João, eu comecei a notar algumas coisas diferentes e comecei a me ligar. Tinha alguma coisa errada. Eu recebia R$ 300 de cachê”, divulgou a cantora.

O que diz Priscila Senna?

A assessoria da cantora foi procurada pela reportagem, e informou que está reunida com a equipe jurídica de Priscila Senna, a fim de emitir uma nota em pronunciamento à imprensa.

