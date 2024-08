Gabriela Loran exalta representatividade e humanização de personagens trans em "Renascer"

A- A+

Gabriela Loran se propõe a quebrar paradigmas. Daí a atriz enxergar as cenas recentes de “Renascer” como um novo momento em relação à comunidade LGBTQIAP+ não apenas da tevê, mas do audiovisual brasileiro. Sobretudo, para as transexuais e travestis.



Na pele da compreensiva Maitê, amiga de Buba, de Gabriela Medeiros, Loran se emociona ao ver uma personagem transgênero em destaque e com uma trama própria, com direito até a manter um grupo de amigas, formado também por Janaina e Natasha, papéis de Bianca DellaFancy e Galba Gogoia.



“A trama da Buba mostra um grupo de amigas como qualquer outro, com suas dores e delícias, felizes e realizadas. É uma situação que foge do estereótipo mais sofrido e marginal com que pessoas trans são retratadas no audiovisual.



Esse núcleo tem a função de humanizar a história da Buba, mas acaba humanizando a nossa história também para além da novela, para além da dramaturgia”, avalia.

Em ascensão

Com uma carreira em ascensão no vídeo, Loran confessa que estava ansiosa por integrar o elenco de uma trama das nove da Globo.



O convite surgiu a partir do chamado do produtor Matheus Lelis, com quem a atriz já havia trabalhado em “Novela”, série cômica lançada pela Amazon Prime Video no ano passado.



Porém, a escalação foi reforçada por sua xará e intérprete de Buba. “A Gabriela já conhecia meu trabalho e fez questão que eu estivesse no núcleo que compõe a família da personagem”, conta.





Apesar da entrada com a trama já em desenvolvimento, Loran teve um curto, mas intenso período de preparação antes de começar a gravar com o restante do elenco.



Mesmo sabendo que o esquema de trabalho de novelas exige mais rapidez e adaptação, o auxílio da direção e dos preparadores do folhetim foram fundamentais para ela se sentir mais segura em cena.



“Durante esse processo, cada uma das personagens ganhou um elemento para se basear. O elemento que foi definido para a Maitê foi Terra, por conta do caráter sólido e da função de conselheira que ela acaba exibindo”, ressalta.



O elo

Boa ouvinte e cheia de conselhos para dar, a atriz logo criou um elo com a personagem pelo fato de Maitê ser psicóloga. “Por acaso, estou cursando Psicologia. Adorei todos esses pontos em comum. Tudo isso me ajudou e me deixou mais à vontade para viver esse papel”, garante.



O papel em “Renascer” chega para celebrar o bom momento de Loran na tevê, muito por conta da diversidade de tipos que a atriz vem experimentando no vídeo.

Com a proximidade do encerramento da trama das nove da Globo, a atriz aguarda a estreia da série de humor “Body by Beth”, nova produção nacional do canal pago TNT.



Na história comandada pela showrunner Carolina Castro, ela interpreta Cintia, recepcionista da academia de ginástica que ambienta o enredo.



“A Cintia é aquele tipo de mulher que tem sempre uma resposta pronta, é a famosa ‘língua de chicote’. Ela é fofoqueira e muito cômica”, resume a atriz que acredita ter tido um curso intensivo de humor ao contracenar com Marisa Orth e Diogo Vilela durante as gravações.

