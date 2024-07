A- A+

NOVELA 'Renascer': jequitibá-rei da novela foi escolhido depois que o de 1993 morreu, atingido por um raio Árvore, que tem 'poder' sobre a vida de José Inocêncio, tem mil anos e está situada no Parque Estadual dos Três Picos, na região metropolitana do Rio

Muitas histórias rondam o jequitibá-rei em “ Renascer”, fazendo com que ele tenha grande importância na novela das 21h da TV Globo.



Nesta semana, conforme registro da coluna Play, do Globo, por exemplo, a planta servirá de cenário para uma sequência estrelada por Marcos Palmeira e Renan Monteiro, que vivem José Inocêncio e José Augusto, respectivamente, no remake escrito por Bruno Luperi.



A árvore usada nesta versão da trama, entretanto, não é a mesma usada nas gravações de 1993.

Para a “Renascer” escrita por Benedito Ruy Barbosa (avô de Luperi), na década de 1990, foi usada um jequitibá que estava situado na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro.



Essa árvore, no entanto, não resistiu às forças da natureza, após passar por enchentes e ser atingida por um raio. Ela tombou há cerca de uma década, com o tronco já muito velho e frágil.

Na novela, o jequitibá exerce uma espécie de poder sobre o fazendeiro protagonista da trama. Logo nas cenas iniciais da trama, José Inocêncio finca o seu facão aos pés da árvore e faz o seguinte juramento:



“Enquanto o meu facão estiver encravado aos seus pés, nem eu nem você haveremos de morrer nem de morte matada nem de morte morrida”.



A história acabou se popularizando entre a população do povoado onde está situada a propriedade e vai ser lembrada na cena que vai ao nesta semana entre o rei do cacau e o José Augusto.

A cena entre pai e filho foi gravada no Parque Estadual dos Três Picos, em Cachoeiras de Macacu, na região metropolitana do Rio de Janeiro.



Maior área de preservação de Mata Atlântica no território fluminense, o local onde está plantada a árvore (que tem mais de mil anos, de acordo com estimativas) está aberto para visitações do público e viajantes.

Como se pode ver nas imagens da novela, é necessário o uso de termos superlativos para se referir à árvore.



Segundo uma reportagem da Agência Brasil, ela tem cerca de 40 metros de altura, 6 metros de diâmetro e 19 metros de circunferência na base, precisando de 15 pessoas para “abraçá-la” completamente.



A chegada até a área do jequitibá precisa ser feita por uma trilha com uma distância de aproximadamente 850 metros.

— As pessoas visitam o parque e ficam encantadas com tudo o que essa árvore representa, é realmente um tesouro. A nossa cidade sempre recebeu muitos visitantes, turistas, mas é claro que agora com a repercussão da novela, a divulgação da mídia, causa mais curiosidade — disse Paulo Schiavo, engenheiro florestal e presidente da Fundação Macatur de Cultura e Turismo, ao jornal Extra.

Visitação

O ponto de partida fica na Estrada do Jequitibá 145, com acesso perto do km 50 da RJ-116, no bairro Boca do Mato, em Cachoeiras de Macacu. A entrada e o estacionamento são gratuitos.



Consultar horário e condições de visitação em +55 (21) 2649-6847. É recomendável a visitação acompanhada de um guia de turismo ou condutor de trilhas.

Mais informações: Centro de Informações Turísticas na Rua Plínio Casado, 303, Centro - Cachoeiras de Macacu, na sede da Fundação Macatur.

