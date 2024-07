A- A+

Estrela da série “Rensga Hits!”, do Globoplay, a atriz Alice Wegmann, de 28 anos, relatou já ter passado por momentos difíceis em razão da rotina exaustiva que enfrentou ao longo da carreira.



Em publicações nos stories, do Instagram, no último domingo (7), a artista afirmou que já precisou tomar duas doses de adrenalina para ser reanimada após os batimentos cardíacos caírem para apenas 31 por minuto.

Na ocasião, a atriz respondia a perguntas feitas por seguidores. Uma delas questionava se Wegmann se sentiria desafiada pelo trabalho.

“Na maior parte do tempo, sim. Eu amo fazer o que faço, sou grata e privilegiada pra caceta por conseguir viver de arte em um país que não valoriza tanto a própria cultura, mas tem suas dificuldades”, iniciou ela, que, na sequência, relatou algumas situações pelas quais já passou e outras vividas por outras pessoas.

“Já vi cinco pessoas de áreas diferentes chorando em um mesmo set por falta de organização”, relatou Wegmann.



“Já tive meu coração batendo a 31 bpm e tomei duas doses de atropina (adrenalina) para reanimar, já questionei muito as horas de trabalho excessivas do audiovisual, já me decepcionei. Nada é constante. Mas, até onde eu puder, vou viver essa paixão”, contou, sem detalhar quando teriam ocorrido esses episódios.

Para jovens adultos, com idade entre 18 e 35 anos, o ideal seria um valor fixo de aproximadamente 188 bpm, conforme apontou um estudo realizado por pesquisadores brasileiros no periódico científico “International Journal of Cardiology”.

