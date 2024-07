A- A+

CELEBRIDADES Nova filha de Neymar, fruto de traição, tem mesmo hospital, enxoval e decoração de Mavie; entenda Bruna Biancardi, com quem jogador se reconciliou no último fim de semana, deixa de seguir decoradora após tomar conhecimento do fato

Tudo novo de novo. A rigor, nem tudo. Nova filha de Neymar, gerada de uma relação extraconjugal com a modelo Amanda Kimberlly, a pequena Helena — que nasceu na última quarta-feira (3) — já segue os mesmíssimos passos da irmã Mavie, de 7 meses, fruto do relacionamento de Neymar com a influenciadora digital Bruna Biancardi.



A recém-nascida chegou ao mundo na mesma maternidade, num quarto adornado pela mesma decoradora e com enxoval da mesma marca. O fato vem gerando desavenças em parte do núcleo familiar ao redor do esportista.

Depois de saber que a empresa Nina Materna — especializada em "assessoria à recepção na maternidade", como descrito no perfil da empresa — havia realizado exatamente o mesmo serviço que fez durante o nascimento de Mavie, a influenciadora digital Bruna Biancardi, que retomou o relacionamento com Neymar nesta semana, deixou de seguir a marca nas redes sociais.

Helena nasceu no Hospital São Luiz Star, na Vila Olímpia, na Zona Sul de São Paulo, mesmo local em que Bruna Biancardi fez cesárea. Amanda, que é modelo e tem 30 anos, teria se envolvido com o craque no início de outubro do ano passado, no período em que a influenciadora estava dando à luz à Mavie, que nasceu no dia 6 daquele mês.

Amanda e Neymar estiveram juntos em Barcelona, na Espanha, justamente nove meses antes da data prevista para a menina nascer. O atacante foi flagrado por fotógrafos na cidade e acabou sendo filmado numa boate, ao lado de duas mulheres, dentro do cercadinho vip do local.

A tradicional maternidade em que nasceram Mavie e Helena foi inaugurada em 2022. A unidade de saúde, substituiu a de mesmo nome que funcionava havia décadas na capital paulista.



O novo prédio conta com 27 pavimentos e 173 leitos, dos quais 21 exclusivos para gestantes de alto risco, além de 58 de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. O estabelecimento tem capacidade para a realização de até mil partos por mês, como informou o grupo São Luiz à época da reinauguração.

A diária da suíte presidencial chega a custar R$ 12 mil, com um cômodo para a gestante e outro para acompanhantes. Já o quarto "luxo" sai por R$ 7 mil, a noite. As acomodações mais luxuosas têm até um camarote anexo à sala de parto — o chamado "life lounge", onde até dez pessoas são servidas por garçons enquanto esperam o nascimento.



Os convidados podem ver a criança a partir de um vidro que, polarizado, fica transparente quando o recém-nascido chega ao mundo. Os lençóis são do tipo 400 fios, e os banheiros são equipados com itens da grife Trousseau. No topo do edifício, há uma adega para 200 garrafas e um restaurante comandado por um chef francês.

O primeiro enxoval de Helena foi criado pela marca Naelia Donatti, especializada em enxovais de bebês feitos à mão. Pois bem, trata-se da mesma grife que realizou o enxoval de Mavie em seu batizado.

Comparações com Marquezine

Mãe da terceira filha de Neymar, a modelo Amanda Kimberlly vem sendo comparada, nas redes sociais, com a atriz Bruna Marquezine, com quem o jogador namorou entre 2013 e 2018, e a influenciadora digital Bruna Biancardi, mãe de Mavie, de 7 meses, fruto de um recente (e atual) relacionamento com o atacante.

Internautas apontam que as três mulheres possuem semelhanças físicas significativas. "Gente, o Neymar é obcecado pela Bruna Marquezine né, incrível. O cara só se relaciona com minas parecidas com ela", surpreendeu-se um usuário do X (antigo Twitter). "As gatas que o Neymar paquera são todas parecidas com a Bruna Marquezine", acrescentou outra pessoa. "Neymar no Google: 'Garotas parecidas com a Bruna Marquezine, procurar'", ironizou mais um.

Veja também

LITERATURA Conheça a escritora que escreve best-sellers, mas não faz turnês literárias nem está no TikTok