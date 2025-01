A- A+

Polêmica Novo filme alega que imagem icônica da "Garota Napalm" foi creditada ao fotógrafo errado "The Stringer" foi lançado no Festival de Sundance neste domingo (27)

Um documentário lançado no Festival de Sundance, neste domingo (27), alega que a icônica fotografia da “Garota Napalm”, tirada durante a Guerra do Vietnã, foi deliberadamente atribuída ao fotógrafo errado — alegação negada pela Associated Press.

Os diretores de "The Stringer" disseram, na première, que é “fundamental” “partilhar esta história com o mundo”.

Segundo o filme, a imagem que ajudou a mudar a percepção global sobre a Guerra do Vietnã na verdade foi tirada por um freelancer local pouco conhecido.

A fotografia mostra um grupo de pessoas fugindo de um ataque de Napalm, entre elas uma menina de nove anos, nua.

Nick Ut, o fotógrafo da AP a quem a fotografia foi atribuída ganhou um Prêmio Pulitzer pelo trabalho e sempre afirmou que tinha sido ele a tirar a fotografia.

O advogado de Ut tentou impedir a estreia do filme.

A AP publicou um relatório na semana passada detalhando a sua própria investigação sobre a controvérsia, que não encontrou “nada que prove que Nick Ut não tirou a foto”, mas disse que ainda não tinha tido acesso à pesquisa do filme.

“A AP está pronta para analisar todas e quaisquer provas e novas informações sobre esta fotografia”, afirmou a organização numa declaração atualizada no domingo.

