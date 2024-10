A- A+

LUTO O que se sabe sobre a morte de Liam Payne: estada na Argentina, as ligações para emergência e a per O cantor não pôde ser reanimado; foram encontradas drogas e álcool no quarto do hotel Casa Sur onde ele estava hospedado

Após a morte de Liam Payne, ex-cantor da banda One Direction, continuam a surgir detalhes sobre o trágico desfecho do jovem de 31 anos, que na tarde de quarta-feira caiu do terceiro andar do hotel Casa Sur, no bairro de Palermo, em Buenos Aires. O corpo foi removido pelo pessoal do SAME e, embora tenha sido confirmado que ele morreu na queda, ainda falta o laudo da autópsia que determinará se ele havia ingerido drogas ou álcool que poderiam ter afetado sua saúde. Essas substâncias foram encontradas durante a perícia no quarto, onde ele estava hospedado desde o início de outubro.

"Ele tinha lesões incompatíveis com a vida", explicou o chefe do SAME, Alberto Crescenti, sobre o estado em que o músico foi encontrado após a chegada da assistência médica. "Gostaríamos de ter tido uma chance para ele, mas as lesões que ele apresentava eram gravíssimas", disse em entrevista ao LN+. "Acredito que a queda foi de quase 14 metros. A equipe não pôde fazer nada, não houve possibilidade de reanimação. Todo o corpo apresentava lesões gravíssimas", acrescentou o especialista.

Segundo o La Nacion, foi o gerente do hotel quem ligou à tarde para o 911 para alertar sobre um hóspede agressivo que poderia estar sob efeito de drogas ou álcool, pois fortes ruídos eram ouvidos daquele quarto. Além disso, soube-se que entre a ligação e a morte se passaram cerca de seis minutos, que a polícia considera essenciais para a reconstrução dos acontecimentos.

"Quando os policiais chegaram, o gerente afirmou que ouviu um forte ruído na área interna traseira do hotel e constatou a morte de um homem que havia se jogado da varanda do seu quarto", detalhou o relatório policial. Após isso, a equipe do SAME chegou ao local e confirmou a morte do artista, que foi posteriormente identificado por meio de seu passaporte como Liam Payne. "Até termos o passaporte com os dados confirmados, não queríamos dar nenhuma informação", admitiu Crescenti.



"Às 17h04, por meio do 911, o Sistema Integrado de Segurança Pública nos alertou sobre uma pessoa no pátio interno do hotel Casa Sur. Às 17h11, uma equipe próxima do SAME chegou e confirmou a morte do homem", relatou Crescenti durante uma entrevista à TN.

"Depois soubemos que ele era o cantor de uma banda musical", comentou. Embora o diretor tenha afirmado que é necessário aguardar os resultados da autópsia, ele observou que "de acordo com o que a equipe viu, aparentemente ele tinha uma fratura na base do crânio, uma lesão muito grave". O promotor e a jurisdição da área estão cuidando do caso, e a polícia da cidade também está envolvida. O caso está sob a responsabilidade da Promotoria Criminal e Correcional Nº 14, chefiada pelo promotor Andrés Esteban Madrea e pela secretária María Florencia Lavaggi.

Ao cair da noite, o corpo foi levado ao necrotério de Buenos Aires, onde será realizada a autópsia para identificar se o cantor havia ingerido substâncias que poderiam ter afetado seu comportamento e causado a queda da varanda. A família teria sido notificada e pode viajar ao país nas próximas horas.

Um dos dados encontrados pelos investigadores é que Payne sofria de agorafobia, um transtorno que causa medo e ansiedade intensos em locais de onde é difícil escapar ou onde seria complicado obter ajuda.

Embora ainda se estejam reconstruindo as últimas horas de Liam, também se soube que meia hora antes da tragédia, o cantor havia publicado uma série de fotos na rede social Snapchat ao lado de sua namorada. Além disso, surgiram imagens que mostram as condições em que o quarto estava.

Observam-se danos em alguns itens, como uma televisão LED amassada, substâncias que poderiam ser cocaína e isqueiros sobre uma mesa, além de velas, cera e papel alumínio queimado e descartado na banheira.

O cantor e compositor britânico, cujo nome completo era Liam James Payne, nasceu em 29 de agosto de 1993, em Wolverhampton, Reino Unido. Ele alcançou o sucesso na indústria musical em 2010. Diversas personalidades do mundo artístico fizeram homenagens nas redes sociais. Entre eles, os cantores Charlie Puth e Zedd, assim como a celebridade Paris Hilton.

Após participar do programa de talentos The X Factor, uma das juradas, Nicole Scherzinger, sugeriu que ele formasse uma banda. Dali surgiu o famoso grupo One Direction, composto por Payne, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson. Em 2011, eles lançaram o álbum *Up All Night*, que estreou como número um na Billboard do Reino Unido. Até o momento, nenhum dos ex-companheiros de banda se pronunciou sobre o ocorrido. A mãe de Styles, Anne, fez uma publicação no Instagram com o emoji de um coração partido.

Em agosto, o cantor havia cancelado sua turnê pela América do Sul devido a problemas de saúde. Ele deveria ter se apresentado na Argentina em 9 de setembro, mas por causa de uma grave infecção renal, decidiu fazer uma pausa para preservar sua saúde. No início de outubro, esteve presente no Movistar Arena durante a apresentação de Niall Horan. Desde então, permanecia na Argentina com sua namorada, Kate Cassidy.

