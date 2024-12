A- A+

Leia também

• Globoplay, Disney+, Max e Apple TV+: confira as estreias de dezembro de 2024 das plataformas

• Netflix: confira as estreias de dezembro de 2024 da plataforma

• Prime Video: confira as estreias de dezembro de 2024 na plataforma

Entre comédias, dramas e suspenses, o que valeu a pena maratonar em 2024? A equipe de cultura de O Globo listou, em ordem alfabética, suas nove séries favoritas do ano, das principais plataformas de streaming do país. Dentre as selecionadas, estão a comédia estrelada por Selena Gomez, o suspense dirigido por Alfonso Cuáron com Cate Blanchett e a adaptação dos livros de Elena Ferrante.

Confira abaixo.

Amiga genial (Max)

A última temporada temporada da tetralogia napolitana da escritora italiana Elena Ferrante adapta as aventuras finais de Lila e Lenu. Agora na Itália dos anos 1980, elas vivem as turbulências do período morando novamente perto uma da outra. Para a colunista Patricia Kogut, é uma das séries da década.

Bebê Rena (Netflix)

Vencedora de seis Emmys, esta série inglesa dramatiza a experiência real de um comediante perseguido por uma mulher. A produção foi um sucesso de boca a boca da plataforma e rendeu muito além das telas. Fiona Harvey, a mulher que teria inspirado o protagonista e criador de "Bebê rena", Richard Gadd, está processando a Netflix por retratar os acontecimentos de forma irreal.

Disclaimer (Apple TV+)

Estrelada por Cate Blanchett e escrita e dirigida por Alfonso Cuarón, esta minissérie é um suspense que gira em torno de um misterioso livro com segredos da bem-sucedida jornalista Catherine Ravenscroft (Blanchett). O que traz aquelas páginas? Por que ela escondeu acontecimentos passados do marido, Robert (Sacha Baron Cohen), e como eles se relacionam com o professor aposentado Stephen (Kevin Kline)?

Ninguém Quer (Netflix)

Os millennials se deliciaram com a comédia romântica estrelada por Kristen Bell e Adam Brody. Ela é Joanne, uma podcaster sem religião; ele é Noah, um rabino pouco convencional. Os personagens se apaixonam e fazem de tudo para ficar sem junto. Simples e direta, acalentou corações.

Only Murders in the Building ( Disney+)

Em sua quarta temporada, a comédia com os medalhões Martin Short e Steve Martin e a jovem Selena Gomez como informais detetives continua afiada — e seduzindo grandes nomes de Hollywood. Meryl Streep continua fazendo participações especiais em alguns episódios, que também têm Eugene Levy, Eva Longoria e Zach Galifianakis desta vez.

Pinguim (Max)

A série estrelada por Colin Farrell mostra o personagem-título logo após os eventos do último "Batman", com Robert Pattinson, de 2022. Mas esqueça o homem-morcego, que nem aparece. O gângster está em busca do controle do crime em Gotham City, e uma trama de máfia domina os episódios.

Ripley (Netflix)

Personagem criado pela escritora americana Patricia Highsmith (1921-1995) e transposto para as telas diversas vezes, o Tom Ripley da Netflix ganhou quatro Emmys neste ano. A produção foca no início da vida dele, nos anos 1960, e tem uma execução primorosa.

Xógum: A Gloriosa Saga do Japão (Disney+)

Foram exatos 18 Emmys para a conta desta produção da Disney, que se tornou a obra com maior número de prêmios em uma única edição da cerimônia. Foi também a primeira produção de língua não-inglesa a conquistar a estatueta de melhor série drama. Os episódios são uma adaptação do best-seller original de James Clavell ambientado no Japão de 1600. A trama acompanha os intrincados e letais confrontos entre dinastias do Japão no século XVII. Yoshii Toranaga (vivido pelo vencedor do Emmy Hiroyuki Sanada) é um importante senhor feudal que luta por sua vida após um complô de ex-aliados do Conselho de Regentes.

True Detective: Terra noturna

Jodie Foster e Kali Reis são as protagonistas da quarta temporada da antologia, que, desta vez, é comandada pela showrunner Isa López. Ou seja, time todo feminino depois de três temporadas. A história se passa no Alasca em impressionantes paisagens, com um trabalho de interpretação primoroso das duas protagonistas e da direção. Foster chegou a dizer que foi seu melhor trabalho desde "Hannibal”.

Veja também

RIO DE JANEIRO Encalhada há oito meses, mansão de Elis Regina com vista para o mar tem preço reduzido