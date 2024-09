Obra inédita atribuída a Mozart é descoberta na Alemanha

Uma breve obra atribuída a Mozart, até agora desconhecida e provavelmente composta pelo músico austríaco na sua juventude, foi descoberta em Leipzig, no leste da Alemanha, anunciaram os pesquisadores nesta quinta-feira (19).

É um conjunto de sete movimentos para trio de cordas com uma duração total de cerca de doze minutos, que teria sido escrito em meados ou finais dos anos 1760, indicaram as bibliotecas municipais de Leipzig em comunicado.

Mozart, uma criança prodígio, nasceu em 1756 e começou a compor desde cedo sob a direção de seu pai, Leopold Mozart.

Os pesquisadores encontraram a obra nos acervos da biblioteca musical da cidade ao compilar a última edição do catálogo Köchel, a compilação completa das obras musicais de Mozart.

"O manuscrito é uma cópia ou transcrição feita até 1780. Não foi escrito por Mozart. Foram utilizados tinta marrom escura e papel branco feito à mão [...] o manuscrito não está assinado", afirma o comunicado.

No novo catálogo, a peça inédita chama-se "Ganz kleine Nachtmusik" ("Pequena Música Noturna"), em referência a uma das obras mais famosas do músico.

A canção foi apresentada ao público pela primeira vez nesta quinta-feira por um trio de cordas em Salzburgo, na Áustria, onde Mozart nasceu. Na Alemanha, estreará na Ópera de Leipzig no sábado.

A nova antologia Köchel indica que "a obra foi escrita antes da primeira viagem de Mozart à Itália".

Para Ulrich Leisinger, diretor científico da Fundação Mozarteum de Salzburgo, citado em comunicado, este trabalho proporciona uma nova abordagem.

"Até agora, conhecíamos o jovem Mozart principalmente como compositor de música para piano, árias e sinfonias", declarou.

Uma lista de Leopold Mozart, no entanto, fala da existência de "muitas outras composições musicais de câmara" que datam da sua juventude, todas perdidas.

Mas parece que um trio de cordas completo foi preservado em Leipzig graças a uma série de circunstâncias favoráveis.

"Como este modelo parece ter sido escrito pela irmã de Mozart, pode-se pensar que ela preservou a obra em memória de seu irmão", acrescentou Leisinger.