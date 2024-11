Olinda Beer anuncia Ivete Sangalo, Wesley Safadão e Bell Marques para 2025

A prévia carnavalesca Olinda Beer anunciou, neste sábado (2), as atrações de 2025.

O line up foi lançado junto ao início das vendas de ingresso, que custam a partir de R$ 90.

Foram anunciados Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Bell Marques, Sorriso Maroto, Claudia Leitte, Léo Santana, Henry Freitas e Pablo para as mais de 10 horas de show propostas pela organização.

Marcado para o último domingo antes do carnaval, dia 23 de fevereiro, o evento será realizado na área externa do Centro de Convenções.

Com uma superestrutura e três áreas disponíveis, o público pode escolher entre a Área VIP, Open Beer (open bar de cerveja) e Tapete Vermelho (open bar premium), com entradas a partir de R$ 90, liberadas na pré-venda, neste sábado (02).

Os ingressos podem ser adquiridos no site e quiosque da Bilheteria Digital e nas lojas Esposende dos Shoppings RioMar e Tacaruna.