SHOW SaGrama inicia celebrações de 30 anos com show no Teatro do Parque neste sábado (2) "Na trilha dos 30" é o nome do projeto que seguirá até agosto de 2025; no show de hoje, as participações de Maestro Spok, Martins, Isadora Melo e Rafa Marques

Com uma trajetória longeva, em se tratando de grupos de música instrumental, o SaGrama alcança a marca de 30 anos de criação, com um trabalho marcante, que segue a cartilha Armorial, unindo música erudita e elementos da cultura popular nordestina.

A celebração dessas três décadas - que, na verdade, o SaGrama completa em agosto de 2025 - ganha pontapé inicial neste sábado (2), com o show “Na Trilha dos 30”, que o grupo apresenta no Teatro Parque, Centro do Recife, a partir das 19h30.

A apresentação - cujos ingressos esgotaram há cerca de 10 dias - terá as participações de Maestro Spok, Martins, Isadora Melo e Rafa Marques.



“Na Trilha dos 30”

O projeto “Na Trilha dos 30” é uma iniciativa de Manuela Vieira e Emerson Andrade, do Móbile Studio Recife, com produção de Carla Navarro. Segundo Sérgio Campelo, diretor musical, flautista e um dos fundadores do SaGrama, até agosto de 2025 estão previstas diversas ações artísticas que irão rememorar e reafirmar a importância dessa trajetória.

“Até chegar a nossa meta, que é agosto de 2025, vai ter exposição, vai ter lançamento de clipes; a gente tem, também, a ideia de um livro, e, principalmente, espetáculos. A gente pretende fazer espetáculos em teatros fechados e em lugares abertos, isso tudo dentro desse projeto maravilhoso que comemora os 30 anos de carreira do grupo”, adianta Sérgio Campelo.

Repertório

No show deste sábado (2), o grupo fará um apanhado de sua produção fonográfica, que conta com 10 álbuns - oito instrumentais e dois deles em parceria: “Cordas, Gonzaga e Afins” (2011), com Elba Ramalho, e “Na Trilha de Uma Missão” (2022), com Gonzaga Leal.



“A gente está fazendo o pedaço de cada disco (....), músicas que marcaram realmente a trajetória do grupo e que o ouvinte reconhece e se identifica (...), mais a trilha sonora do ‘Auto da Compadecida’, que também virou CD", complementa Campelo.



Antes e depois do “Auto”

O SaGrama surgiu a partir de uma disciplina de música brasileira erudita de câmara, ministrada por Sérgio Campelo, no Conservatório Pernambucano de Música. Inicialmente, tendo como estudo as obras de Villa-Lobos, Radamés Gnatalli, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth e outros.



Decisivas foram as participações do compositor Dimas Sedícias - que compôs, para o SaGrama, músicas que traziam uma proximidade com a linguagem do teatro popular - e do produtor e também compositor Luiz Guimarães, que produziu os primeiros álbuns do grupo.



Ao longo de sua trajetória, o SaGrama gravou 10 discos, teve o “Cordas, Gonzaga e Afins”, eleito Melhor Álbum de Música Regional pelo Prêmio da Mùsica Brasileira de 2016, recebeu indicação para o Grammy Latino, além de emprestar sua sonoridade para espetáculos teatrais (no Brasil e no exterior).



Mas, a maior visibilidade do grupo foi quando participou da trilha sonora do filme “O Auto da Compadecida”, em 1999. A música “Presepada”, de autoria de Sérgio, foi tema do personagem João Grilo (Matheus Machtergaele), mas, tornou-se o carro-chefe do filme. Na sequência da película, que estreia em 25 de dezembro deste ano, “Presepada” estará de volta, com uma nova roupagem, outra formação.



SERVIÇO

Show “Na Trilha dos 30”, do SaGrama - com participações de Spok, Martins, Isadora Melo e Rafa Marques

Quando: neste sábado (2), a partir das 19h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE

Instagram: @sagrama.oficial

