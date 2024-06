A- A+

Música Orquestra e Banda Sinfônica do Recife têm concertos gratuitos esta semana; confira Apresentações, oferecidas pela Prefeitura do Recife, serão no Teatro de Santa Isabel e Teatro do Parque, nestas quarta e quinta (19 e 20), a partir das 20h

A cidade do Recife recebe, nesta quinta (19) e sexta-feira (20), os concertos gratuitos da Banda e da Orquestra Sinfônicas do Recife, respectivamente. Com repertórios que bebem do clássico ao popular, as apresentações começam no mesmo horário, a partir das 20h, com distribuição gratuita de ingressos na bilheteria dos dois teatros a partir das 19h, mediante lotação dos espaços.



Para os concertos do Santa Isabel, haverá também sorteio de ingressos via Conecta Recife para as duas noites, a partir das 10h nesta quarta e quinta (vide serviço).

Programação

Nesta quarta-feira (19), no Teatro do Parque, a Banda Sinfônica rende homenagens ao Maestro Clóvis Pereira, que se encantou recentemente, mas que deixa um legado inabalável.



No repertório, uma imersão na cultura musical local com canções como Praieira (Chico Science), Lamento Sertanejo (Dominguinhos e Gilberto Gil), um Medley em homenagem ao rei do Baião, Luiz Gonzaga e um Medley dedicado ao São João, com músicas como ‘Pagode Russo’ e ‘Nem se Despediu de Mim’. De quebra, haverá a participação especial de Josildo Sá.

Na quarta e quinta-feira (19 e 20 de junho), o Teatro Santa Isabel vira palco para a Orquestra Sinfônica do Recife, sob regência do maestro Lanfranco Marceletti.



Durante as duas noites, o maestro receberá os solistas John Gilbert, ao violino, e George Work, no violoncelo. Juntos, eles irão executar Brahms em seu Concerto para Violino e Violoncelo em Lá Menor, Opus 102. A noite inclui ainda peças como Romance, de Amy Beach, além de Fragmentos, de Marisa Rezende, carioca considerada referência em composição.

SERVIÇO:

Banda Sinfônica do Recife - Concerto Oficial de Junho de 2024

Quarta (19 de junho)

Teatro do Parque - 20h

Ingressos gratuitos distribuídos na bilheteria a partir das 19h

(Participação especial de Josildo Sá. Homenagem a Clóvis Pereira)

Orquestra Sinfônica do Recife - Concertos Oficiais de Junho de 2024

Quarta (19) e quinta (20)

Teatro de Santa Isabel - 20h

Ingressos gratuitos distribuídos na bilheteria a partir das 19h ou;

Sorteio de ingressos via Conecta Recife para quinta (19) estarão disponíveis a partir de 10h e, para o dia 20, também estarão disponíveis via sorteio a partir do mesmo horário.

Sobre os Solistas

John Haspel Gilbert - violinista e professor na Escola de Música da Texas Tech University, na cidade de Lubbock, Texas. Como solista, recitalista e integrante de conjuntos de câmara, Gilbert apresenta-se regularmente de leste a oeste dos EUA e sua formação inclui instituições como a University of Minnesota, Yale University School of Music e Eastman School of Music.

George Work - violoncelista e professor de violoncelo, concluiu o bacharelado, o mestrado e o certificado de performance musical na Eastman School of Music, em Nova Iorque. Como solista, se apresentou com numerosas orquestras no meio-oeste Americano, bem como em Taiwan, além da Rússia. Exerceu funções de docência do Brevard Music Center, na Carolina do Norte.

