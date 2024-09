A- A+

Música Orquestra Sinfônica do Recife promove concertos com inédita regência feminina internacional Nestas terça (24) e quarta-feira (25), no Teatro de Santa Isabel, OSR se apresenta sob regência da francesa Nathalie Marin, com participação especial do violinista Ian Van Rensburg

Orquestra Sinfônica do Recife se despede do mês de setembro, com duas apresentações, nestas terça (24) e quarta-feira (25). Pela primeira vez, o mais antigo conjunto orquestral em atividade ininterrupta do país será regido por uma maestrina internacional: a francesa Nathalie Marin.



As duas apresentações, que acontecem às 20h, no Teatro de Santa Isabel, contarão ainda com a participação especial do solista radicado na Dinamarca Ian Van Rensburg, ao violino.

Gratuitos e oferecidos pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, os concertos da Orquestra têm ingressos disponibilizados pela internet e presencialmente. No dia de cada apresentação, a distribuição de ingressos inicia às 10h, no site.

Os ingressos também são distribuídos presencialmente, na bilheteria do Santa Isabel, uma hora antes do início dos concertos.

O repertório dos concertos desta semana conta com quatro peças: “D’un Matin de Printemps”, de Lili Boulanger; “Concerto para Violino, Op. 54”, de Knudage Riisager; “Pelléas et Mélisande”, de Gabriel Fauré; e “Capriccio”, de Niels Gade.

Batuta feminina

Este será o terceiro episódio de regência feminina na história da Orquestra Sinfônica do Recife. A estreia de uma maestrina no púlpito da Orquestra foi também num mês de setembro, em 1950, quando o conjunto se apresentou sob a batuta da gaúcha Joanídia Sodré, considerada a primeira maestrina do Brasil e da América do Sul.



Só bem mais tarde, reparando historicamente um hiato de 70 anos, a Orquestra teve outros quatro concertos regidos por uma maestrina, Rosemary Oliveira, em novembro de 2023.

Sobre Nathaline Marin

Destacada regente com atuação na América Latina e Europa, Nathalie Marin é diretora artística do conjunto contemporâneo Habana XXI.



Entre outros importantes cargos que ocupou ao longo da carreira, destacam-se a direção artística da Orquestra Sinfônica Nacional do Equador, a residência como maestrina da Kosovo Philharmonic e a direção da Mersin State Opera (Turquia).



Marin foi ainda uma das fundadoras da Orquestra ENORIS (Ensemble Orquestral de l’Isère), na qual atuou como Regente Titular por quase duas décadas (1991-2010), tendo alcançado mais de 25 países.

Sobre Ian Van Rensburg

Graduado e mestre em música, Ian atuou como líder concertista na Giessen City Theatre Orchestra, na Alemanha, e na Orquestra Sinfônica de Aarhus, na Dinamarca, além de ter passagens, como spalla ou convidado, por diversos conjuntos orquestrais ao redor do mundo, como Aalborg SO, National orchestra of Catalunya Barcelona, ORF Orchestra Vienna, Südwestdeutsche Philharmonic Konstanz, Süswestfälisches philharmonic Hilchenbach, Adelaide Symphony Orchestra, Orquestra Sinfonica de Tenerife, Rotterdam Philharmonic Orchestra e San Carlo Teatro Napoli, tendo alcançado mais de 25 países com seu violino.

SERVIÇO:

Temporada de Concertos 2024 - Orquestra Sinfônica do Recife

Datas: 24 e 25 de setembro

Horário: 20h

Local: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, Bairro de Santo Antônio)

Entrada franca: ingressos distribuídos pela internet e na bilheteria do teatro, uma hora antes das apresentações

