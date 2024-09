A- A+

CINEMA "Os Goonies" pode ganhar sequência com retorno do elenco original, diz site Filme original foi lançado há quase 40 anos

“Os Goonies”, clássico dos anos 1980, pode ganhar uma sequência após quase 40 anos. De acordo com o jornal The Sun, o aguardado segundo filme já teria recebido “sinal verde”.

Ainda segundo o veículo de imprensa britânico, o elenco do longa-metragem original deve retornar para a continuação. A produção começaria já no próximo verão norte-americano, que ocorre entre os meses de junho e setembro de 2025.

O plano seria lançar o filme em 2026 ou 2027. No entanto, não houve confirmação oficial sobre a produção até o momento.



“Os Goonies” foi originalmente lançado em 1985, com um jovem elenco formado por nomes como Josh Brolin, Sean Astin e Ke Huy Quan. Com Steven Spielberg como produtor executivo, o longa foi dirigido por Richard Donner, a partir do roteiro de Chris Columbu.

Na trama, um grupo de crianças segue a trilha de um antigo mapa do tesouro, entrando em um fabuloso mundo subterrâneo de passagens secretas, enquanto tentam escapar de uma família de criminosos.



Veja também

Saúde Fabiana Justus comemora 38 anos de vida e 5 meses de renascimento: "Não mudaria nada"