Oscar 2025 segue sem apresentador após recusas de Jimmy Kimmel e John Mulaney

A- A+

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas está em busca de um apresentador para o Oscar 2025. A entidade responsável pela cerimônia irá precisar de um plano C após suas duas primeiras alternativas, Jimmy Kimmel e John Mulaney, recusarem os convites.

Kimmel era o nome preferido da Academia e da ABC, emissora oficial da premiação nos Estados Unidos. Ele apresentou a premiação em quatro oportunidades, inclusive nos dois últimos anos. Apesar da vontade dos organizadores, Kimmel já havia indicado há algum tempo que não tinha interesse em voltar, mas a recusa oficial veio só agora.

Já John Mulaney parecia um nome óbvio para substituir o apresentador. O comediante vem em ótima fase, recebendo vários elogios pelo especial "John Mulaney Presents: Everybody’s In LA". Ele também apresentou uma das categorias no Oscar 2024 e recebeu elogios do público. Envolvido com vários projetos e com datas ocupadas com seu stand-up, Mulaney acabou recusando o convite.

Antes de pensar no Oscar, a ABC também precisa encontrar um apresentador para o Emmy, que acontece no dia 15 de setembro. A premiação cinematográfica, por sua vez, será realizada no dia 2 de março do ano que vem.

Veja também

Artes Visuais "Abelardo da Hora: 100 anos": exposição celebra centenário do artista pernambucano