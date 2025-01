Oscar: período de votação é estendido e anúncio de indicados é adiado devido a incêndios em LA

A- A+

O prazo para a votação das indicações ao Oscar foi estendido por dois dias devido aos incêndios no sul da Califórnia, informa a revista Variety. Os quase 10 mil membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pela mais importante premiação do cinema americano, começaram a votar nesta quarta-feira (8) e teriam, originalmente, até 12 de janeiro para indicar seus favoritos. O prazo agora é 14 de janeiro.

O anúncio dos indicados ao Oscar, inicialmente programado para 17 de janeiro, foi adiado para 19 de janeiro. O comediante Conan O’Brien será o apresentador da cerimônia da 96ª edição do prêmio, que acontecerá em 2 de março, em Los Angeles.

A Academia enviou um e-mail aos membros na tarde desta quarta-feira (8) detalhando as mudanças nas datas, assinado pelo CEO Bill Kramer. “Queremos oferecer nossas mais profundas condolências àqueles que foram impactados pelos devastadores incêndios no sul da Califórnia”, dizia o e-mail, em parte. “Muitos de nossos membros e colegas da indústria vivem e trabalham na área de Los Angeles, e estamos pensando em vocês.”





Entrevista de Fernanda Torres cancelada

A participação de Fernanda Torres no talk show "Jimmy Kimmel Live!" foi cancelada por conta dos incêndios florestais que atingem a cidade de Los Angeles, onde o programa é gravado. A entrevista com a brasileira ganhadora do Globo de Ouro por "Ainda estou aqui" aconteceria na quinta-feira (9) à noite e ainda não foi remarcada. Os outros convidados da noite seriam o ator Timothée Chalamet, que interpretou Bob Dylan no filme “A complete unknown” e a banda The Lumineers.

A entrevista no "Jimmy Kimmel Live", um dos programas de maior repercussão dos Estados Unidos, era um meio de amplificar o alcance da campanha dela e do filme de Walter Salles para o Oscar.

Hollywood em chamas

Atores, músicos e outras celebridades estão entre as dezenas de milhares de pessoas afetadas por incêndios que consomem desde terça-feira comunidades no entorno de Los Angeles, nos Estados Unidos. A capital do entretenimento estava cercada por diversos focos, o que levou ao cancelamento de eventos em Hollywood, como a cerimônia de gala anual do prêmio da crítica cinematográfica.

Dezenas de casas foram consumidas pelas chamas na luxuosa comunidade de Pacific Palisades, onde celebridades vivem em mansões situadas em colinas.

A cerimônia anual do prêmio da crítica cinematográfica, que estava marcada para domingo e que homenageia o melhor da TV e do cinema, foi adiada para uma data a ser anunciada, informou à AFP o diretor executivo da associação da crítica cinematográfica, Joey Berlin.

A estreia de "The Last Showgirl", filme estrelado por Pamela Anderson, foi cancelada, enquanto nuvens cinza cobriam o céu de Los Angeles. A Paramount também cancelou o tapete vermelho do musical "Better Man", de Robbie Williams.

A Netflix suspendeu uma coletiva de imprensa sobre o vitorioso "Emilia Pérez", que levou quatro Globos de Ouro no último domingo. O anúncio ao vivo dos indicados ao Prêmio do Sindicato dos Atores foi cancelado na manhã de hoje. Já o parque Universal Studios foi fechado devido às condições climáticas e ao avanço dos ventos.

