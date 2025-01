A- A+

Entrevista Cancelada Entrevista de Fernanda Torres com Jimmy Kimmel é cancelada por causa de incêndios em Los Angeles Talk show americano receberia na quinta-feira (9) a atriz brasileira ganhadora do Globo de Ouro

A participação de Fernanda Torres, ganhadora do Globo de Ouro, no talk show "Jimmy Kimmel Live! "foi cancelada por conta dos incêndios florestais que atingem a cidade de Los Angeles, onde o programa é gravado. A entrevista, que aconteceria na quinta-feira (9) à noite e ainda não foi remarcada. Os convidados, além de Fernanda, eram o ator Timothée Chalamet, que interpretou Bob Dylan em "A complete unknown" e a banda The Lumineers.

As gravações desta quarta-feira (8), também foram suspensas — os convidados eram se Cynthia Erivo (estrela de "Wicked"), Brian Jordan Alvarez (protagonista da série de TV "English Teacher") e a cantora Victoria Canal. Nos Estados Unidos, o programa é exibido pela rede ABC, às 22h30.

Mais cedo, Fernanda Torres (que domingo levou o troféu de melhor atriz em filme dramático por "Ainda Estou Aqui" publicou em suas redes sociais imagens do céu vermelho de Los Angeles por conta dos incêndios florestais, ainda fora de controle, que tomaram conta de parte da cidade.

Atores, músicos e outras celebridades estão entre as dezenas de milhares de pessoas afetadas por incêndios que consomem desde terça-feira comunidades no entorno de Los Angeles, nos Estados Unidos. A capital do entretenimento estava cercada por diversos focos, o que levou ao cancelamento de eventos em Hollywood, como a cerimônia de gala anual do prêmio da crítica cinematográfica.

