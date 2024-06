Pabllo Vittar e Liniker apoiam atriz que foi alvo de transfobia por mostrar seu 'primeiro xixi'

A- A+

A atriz Gabriela Loran, de 30 anos, foi alvo de ataques transfóbicos após mostrar o que chamou de “a emoção do primeiro xixi”, no Instagram. Ela passou pela cirurgia de redesignação sexual em janeiro deste ano. Atualmente em “Renascer”, novela das 21h da TV Globo, a artista recebeu mensagens de carinho de outras famosas como as cantoras Pabllo Vittar e Liniker nesta sexta-feira (31).

O motivo para tais ataques foi um vídeo publicado pela atriz na última quarta-feira (29), em que mostra o momento aos seguidores. “Lembro de chegar no hotel e me debulhar em lágrimas. Queria ter palavras pra descrever o sentimento e a sensação que senti. Mas é algo realmente surreal. É que se eu sempre estivesse sido assim. Mas ao mesmo tempo é tudo novo. Loucura, Loucura! Sonhos se tornam realidade”, escreveu Gabriela.





A atriz passou pelo procedimento de afirmação de gênero há quatro meses, em janeiro, na Tailândia, país procurado por várias outras pessoas para essa finalidade. Desde então, tem compartilhado com os seguidores momentos do processo seguinte.

A artista, dois dias depois, publicou uma série de comentários recebidos por ter compartilhado o registro. Ela recebeu diversas mensagens de carinho. “Te amo, Gabi”, disse a cantora Liniker.

Pabllo Vittar demonstrou ter ficado consternada com a situação passada pela atriz. “Quanta gente babaca”, comentou. Preta Gil também deixou uma mensagem de carinho: “Meu bem, você é linda e eles são horrendos, siga brilhando. Estou com você e não abro”, afirmou.

Em stories, publicados no Instagram, Gabriela afirmou que não deixa se abater pelos comentários preconceituosos.

— Primeiro que eu tenho muita noção de quem eu sou e quando você tem essa noção, não é qualquer comentário de internet que vai ditar hate sobre você — afirmou. — Minha família me aceita, me ama, meu namorado, minhas amigas, primas. Essas são as opiniões que valem pra mim.

