A- A+

RÉVEILLON NO RECIFE Spok, Caboclinho 7 Flexas e Maracatu Estrela Brilhante fazem pré-réveillon no Paço do Frevo Festa acontece nesta sexta-feira (27), a partir das 19h, com acesso gratuito

O derradeiro "eu quero é Freeeevo" de 2024 no Paço do Frevo será incrementado pela mescla do trombone de Spok, o colorido do Caboclinho 7 Flexas do Recife e o peso cultural do Maracatu Estrela Brilhante, de Nazaré da Mata, Zona da Mata pernambucana.



Nesta sexta-feira (27), a partir das 19h, e com acesso gratuito, acontece o Pré-Réveillon do Paço, com "arrasta" pelas ruas do Bairro do Recife, sob o comando do Caboclinho e do Maracatu.







E em palco armado em frente ao museu, Spok afina os metais do Frevo com participações especiais de Cláudio Rabeca, Jota Michiles, Laís Senna e Neris Rodrigues.

Encontro Cultural

Ficará a cargo de dois dos Patrimônios Culturais Imaterias do Brasil, o Caboclinho 7 Flexas do Recife e o Maracatu de Baque Solto, seguirem respectivamente pelas ruas do Bom Jesus e da Guia.



O encontro das agremiações acontece em frente ao Paço.

Já o Maestro Spok dita o ritmo do Carnaval de Pernambuco, o Frevo, em show acompanhado pela Orquestra do Arsenal.

“Vai ser um show com encontro de manifestações culturais e surpresas sonoras, com trombone solando Frevo, rabeca solando Frevo. Um misto de gerações com força espiritual”, conta o maestro.



Serviço

Pré-Réveillon do Paço do Frevo

Com Spok, Caboclinho 7 Flexas do Recife e Maracatu de Baque Solto

Quando: Sexta-feira (27), a partir da 19h

Onde: em frente ao Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo //pacodofrevo.org.br

Funcionamento do museu:

De terça a sexta-feira, das 10h às 17h; sábado e domingo, das 11h às 18h

Ingressos a partir de R$ 5 (meia-entrad)

Veja também

NATAL 2024 Qual é a sua melhor lembrança de Natal? Artistas e intelectuais compartilham momentos marcantes