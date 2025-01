A- A+

SAÚDE Padre Fábio de Melo revela luta contra a depressão; veja outros famosos que fizeram o mesmo Artistas e personalidades decidiram compartilhar suas experiências com transtornos mentais e, em alguns casos, optar por uma pausa nas carreiras para priorizar a própria saúde

Durante um evento no último domingo (19), o Padre Fábio de Melo emocionou os fiéis ao compartilhar um relato sobre sua batalha contra a depressão. O relato foi feito na Arena Pernambuco, durante as celebrações pelos 35 anos da Comunidade Católica Obra de Maria. Em seu discurso, o sacerdote revelou que voltou a enfrentar a doença, descrevendo um período recente de intensa fragilidade emocional.

“Ao longo dessas duas últimas semanas, a depressão tomou conta de mim de novo. Ao longo dessas duas últimas semanas eu só tenho um pensamento nessa vida: a vontade de deixar de viver”, declarou. Apesar do cenário , Padre Fábio também reafirmou sua esperança em dias melhores: “Eu proclamo hoje que estou nascendo de novo e que esse é o primeiro minuto da minha nova vida.”

A história do padre, que já superou crises anteriores de depressão e síndrome do pânico, destaca uma questão cada vez mais discutida publicamente por figuras conhecidas. Assim como ele, outros artistas e personalidades decidiram compartilhar suas experiências com transtornos mentais e, em alguns casos, optar por uma pausa nas carreiras para priorizar a própria saúde.

Zé Neto

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla Zé Neto & Cristiano, surpreendeu seus fãs em agosto de 2024 ao anunciar uma pausa de três meses nas atividades artísticas para tratar a depressão e a síndrome do pânico.

Em nota publicada nas redes sociais, a dupla destacou a importância do descanso para o tratamento do vocalista. “A agenda da dupla será suspensa nos próximos 90 dias”, dizia o comunicado.

A decisão chamou a atenção para os desafios enfrentados por artistas que lidam com as pressões do sucesso e da indústria musical. A dupla, conhecida por hits como "Largado às Traças" e "Notificação Preferida", voltou aos palcos apenas após Zé Neto completar o tratamento.

Justin Bieber

Em 2019, Justin Bieber decidiu pausar a carreira para focar na saúde mental. O cantor, que enfrentava uma série de crises pessoais, admitiu que não estava emocionalmente preparado para continuar a turnê "Justice Tour".

“Vocês pagam para assistir a um show animado, energético, divertido e leve, e eu não fui emocionalmente capaz de dar isso a vocês perto do fim da turnê”, escreveu em um comunicado.

A pausa permitiu ao artista trabalhar em sua recuperação e compartilhar lições sobre autocuidado com seus fãs.

Linn da Quebrada

Em abril de 2024, Linn da Quebrada anunciou um período de afastamento das atividades artísticas para tratar a depressão. Em um comunicado publicado por sua equipe, foi destacado que a decisão tinha como objetivo priorizar sua saúde e bem-estar.

“Tem horas que é preciso parar e compreender que uma doença como essa não pode ser negligenciada”, dizia a nota.

A artista, conhecida por sua presença no movimento LGBTQIA+ e por sua trajetória na música e no entretenimento, retornou ao trabalho após meses de tratamento e celebração de pequenas vitórias pessoais.

Wesley Safadão

Em setembro de 2023, Wesley Safadão anunciou um afastamento dos palcos devido a crises severas de ansiedade. O cantor relatou, em entrevista ao programa Fantástico, como os sintomas afetavam sua rotina e suas apresentações.

“Estávamos a caminho de um show em Minas e comecei a passar mal dentro do carro. Não sentia os dedos. Eu era uma bomba-relógio prestes a explodir”, disse.

A decisão de pausar a carreira foi orientada por profissionais de saúde, e o cantor usou o tempo para realizar tratamentos que incluíram terapia e mudanças no estilo de vida.

Lucas Lucco

O cantor Lucas Lucco revelou, em dezembro de 2023, que havia sido diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar. Após lidar com crises frequentes durante o ano, ele decidiu buscar uma abordagem médica especializada e anunciou uma pausa na carreira para se dedicar à recuperação.

Em entrevista ao podcast Podshape, Lucas compartilhou a pressão emocional gerada pela fama: “Você tá ali fazendo seu trabalho, mas a pressão que vem junto é muito pesada.” O artista enfatizou que o afastamento foi essencial para que ele pudesse voltar a se apresentar em condições plenas.

