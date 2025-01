Internautas veem indireta de Ivete Sangalo para Claudia Leitte, que tirou ''Yemanjá'' de música

A- A+

Internautas interpretaram uma fala de Ivete Sangalo no programa "Sem censura", da TV Brasil, na segunda-feira (20), como uma indireta com endereço bem definido. Após a polêmica envolvendo Claudia Leitte, que substituiu “Yemanjá” por “Yeshua” na letra da música “Caranguejo”, a baiana afirmou que um artista precisa ter “respeito ao lugar onde você vive”, acrescentando que não se deve "meter o migué" (desculpa esfarrapada) nos fãs baianos. As cantoras deixaram de se seguir nas redes sociais.

“Você não pode meter o migué no povo da Bahia. (…) Eu fui aprender isso, porque eu sou baiana, do carnaval, que quanto mais genuína eu fosse, próxima do que eu sou e o que aquilo me aproximaria das pessoas se fosse colocado de forma latente, isso seria uma coisa boa para mim. Eu não teria que viver um personagem e nem correr entre vacilos e erros. Vou poder ser e fluir”, disse ela no programa apresentado por Cissa Guimarães e que foi transmitido de Salvador (BA).

“Mas você precisa ter muito cuidado porque isso também é um respeito ao lugar onde você vive. Você não pode se apropriar de uma coisa que não é sua, porque você quer fazer parte daquilo. Mas você pode comunicar à sua maneira e também fazer parte daquilo”, complementou Ivete sem citar qualquer nome.

A declaração da estrela do axé vem dias depois de Claudia Leitte comentar publicamente pela primeira vez sobre o inquérito de racismo religioso aberto pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA).

“Esse é um assunto muito sério. Daqui do meu lugar de privilégio, o racismo é uma pauta que deve ser discutida com a devida seriedade, e não de forma superficial”, afirmou Claudia no fim de dezembro passado, durante uma coletiva de imprensa realizada antes de sua apresentação no Festival Virada Salvador. “Prezo muito pelo respeito, pela solidariedade e pela integridade. Não podemos negociar esses valores de jeito nenhum, nem jogá-los ao tribunal da internet.”

A investigação foi motivada por uma denúncia feita pela Iyalorixá Jaciara Ribeiro e pelo Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (Idafro), após Claudia modificar a letra da música "Caranguejo" em um show. Tradicionalmente, a canção homenageia a orixá Yemanjá, mas a artista substituiu o verso por uma referência a Yeshua, nome hebraico de Jesus.

Veja também