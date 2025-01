Roberta Miranda detalha atrito com Paula Fernandes: "Já tinha assistido ela humilhar outras pessoas"

A- A+

Roberta Miranda confirmou, na última segunda-feira (20), rumores antigos que circulam no meio sertanejo acerca de uma conturbada relação com Paula Fernandes.

Em entrevista ao programa "Roda viva", da TV Cultura, a cantora de 68 anos admitiu que não possui uma relação amistosa com a colega depois que a viu "humilhar" — nas palavras dela — um dos diretores artísticos responsáveis pela produção de um de seus DVDs.

O caso fez com que as duas "ficassem meio assim", como ela disse.

Na mesma ocasião, Roberta Miranda afirmou que já tinha visto Paula "humilhar", em situações diferentes no passado, outras pessoas de seu entorno.

O comportamento da colega diante de um seus funcionários motivou a briga. As duas não se falam há pelo menos uma década.

"Foi num momento inflamado, de emoção. Eu já tinha assistido ela humilhar outras pessoas, inclusive patrocinadores dela. Com esse menino [que trabalhava comigo], foi a gota d’água, porque eu tenho muito amor por ele", detalhou a cantora, ao "Roda viva".

Em 2013, aliás, durante o Prêmio Multishow, Paula virou as costas para Roberta Miranda depois de ser laureada com um troféu. A situação gerou repercussão à época, já que aconteceu em cima do palco.

"Gosto da Paula Fernandes como compositora. Gosto da voz dela. Ela foi a primeira a ser chamada para o meu DVD. Você pensa que ela [ligou]? Nada!", rememorou Roberta.

"Não tenho nada contra ela, e não tenho nenhuma relação. Se magoei o coraçãozinho dela e o coração da mãe dela, peço desculpas", acrescentou a cantora sertaneja.

