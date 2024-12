Roberta Miranda se derrete por garçons em festa de Virginia Fonseca e ganha beijo

A- A+

Roberta Miranda fez uma "festa particular" junto à equipe de garçons do megaevento realizado por Virginia Fonseca, na noite dessa quarta-feira (18), em celebração aos 50 milhões de seguidores conquistados nas redes sociais.



Amicíssima de Leonardo — pai de Zé Felipe, que é marido de Virginia —, a cantora sertaneja exaltou, a todo momento, o trabalho das dezenas de profissionais a postos no local em São Paulo, que contou com shows de nomes como Maiara & Maraisa, Pedro Sampaio e do Grupo Menos É Mais.



Lá pelas tantas, ela reuniu os atendentes para fotos e vídeos, puxou alguns para dançar e cantar e... pediu um beijo para um deles. E não é que o beijo rolou?

"Kleber é um querido. Olha só, meus amores. Kleber está cuidando de mim... É um cara educado, delicado comigo, e que sabe que eu não posso comer glúten nem lactose. E, assim, é de uma classe maravilhosa de garçons. Não é isso. É uma classe pela qual eu tenho o maior carinho", afirmou Roberta Miranda, empolgada, por meio de um vídeo publicado nos Stories do Instagram.



"Estou aqui com o Kleber, que está cuidando da Roberta", ela acrescentou, referindo-se a si na terceira pessoa. Até que pediu o tal beijo — e se derreteu com a "bitoca" na bochecha: "Ahhhh, lindoooo", ela exclamou.

Em outro post, ela enalteceu novamente o serviço dos garçons, chamando atenção para a dedicação — e a labuta — desses profissionais. "Trabalhadores que respeito muito. Classe que merece o meu carinho", afirmou a artista, beijando a mão de uma garçonete.

O super evento realizado por Virginia Fonseca — que atingiu o número de 50 milhões de seguidores no Instagram e celebrou o momento em uma badaladíssima festa, em um dos endereços mais luxuosos de São Paulo, a Casa Fasano — começou depois das 22h, na última quarta-feira, e se estendeu madrugada adentro, com apresentações de cantores famosos, entre os quais Nattanzinho, Pedro Sampaio, além, é claro, de Zé Felipe, marido da influenciadora digital.

A decoração da festa correspondeu ao gigantismo com que Virginia sempre ostenta a própria vida nas redes sociais.



Assinada a decoração por Tana Lobo — responsável por, entre outras celebrações de Virginia, a festa de "mesversário" de seu filho caçula José Leonardo, em outubro —, o local da festa recebeu uma ornamentação toda dourada.



"Gente do céu, vocês não tão entendendo a transformação (que a casa de festas recebeu). De repente, isso aqui virou um cubo de ouro, do dia para a noite", contou Cristal Lobo, à frente da empresa de projetos de decoração junto com Tana.



Um detalhe que impressionou os convidados foi um busto gigante (todo dourado, claro), instalado na entrada da festa. O piso, também espelhado, refletia frases — "Toda honra e glória a Deus" e "2025 é nosso" — projetadas numa tela no teto.

Veja também

indicação Sem Censura, da TV Brasil, é indicado ao Prêmio APCA