Convite, busto gigante e 6 shows: saiba como foi a super festa dos "50 milhões" de Virginia Fonseca

Alcançar a marca de 50 milhões de seguidores não é para qualquer um. Pois bem. Virginia Fonseca atingiu o número no Instagram e celebrou o momento em uma badaladíssima festa, em um dos endereços mais luxuosos de São Paulo, a Casa Fasano, na noite de quarta-feira (18). O super evento começou depois de 22h e contou com seis atrações, com cantores famosos como Nattanzinho, Pedro Sampaio, além, é claro, de Zé Felipe, marido da influencer.

A decoração da festa correspondeu ao gigantismo com que Virginia sempre apresenta a sua vida nas redes. Assinada por Tana Lobo — responsável por, entre outras celebrações de Virginia, a festa de mesversário de seu filho José Leonardo, em outubro —, o local da festa recebeu uma ornamentação toda dourada. “Gente do céu, vocês não tão entendendo a transformação (que a casa de festas recebeu). De repente, isso aqui virou um cubo de ouro, do dia para a noite”, contou Cristal Lobo, à frente da empresa de projetos de decoração junto com Tana.

Tinha até um corredor dourado, todo espelhado, em que “bêbado não pode entrar”, brincou um amigo de Virginia. Outro detalhe que impressionou foi um busto gigante (todo dourado, claro), que recebe os convidados da festa. O piso, também espelhado, refletia frases — “Toda honra e glória a Deus” e “2025 é nosso” — projetadas em uma tela no teto.

Ao todo, foram aproximadamente 94 horas de trabalho para que a toda a estrutura da decoração fosse finalizada, segundo a empresa responsável.

Em paralelo à decoração do espaço, os convidados atenderam ao pedido de Virginia para se vestirem com “tecidos luminosos, texturas que capturam a luz, cortes elegantes, acessórios ousados e detalhes que fazem o olhar fixar', com o objetivo de 'transformar o comum em extraordinário”.

Para a festa, Virginia convidou alguns seguidores (fãs da influencer que já têm mais de 18 anos). O convite foi feito para os ganhadores de um sorteio realizado através da Talismã Digital, empresa de Leonardo, seu sogro. Entre as atrações musicais, estavam o grupo Menos é Mais, Pedro Sampaio, DJ John, o cantor de forró Nattanzinho, a dupla Matheus & Kauan e, claro, o sertanejo Zé Felipe, marido da influencer. Também sertaneja, Naiara Azevedo esteve entre as presentes na festa.

