A- A+

STREAMING "Paradise'', suspense político estrelado por Sterling K. Brown, estreia no Disney+; conheça a série A nova produção da plataforma de streaming é do mesmo criador de ''This Is Us''

Em "Paradise'', a morte do presidente Cal Bradford desencadeia uma série de conspirações numa comunidade remota, provocando pânico e uma perigosa investigação, que tem como principal suspeito o segurança responsável pelo chefe de Estado.



A nova série dramática do Disney+ é do mesmo criador da aclamada "This Is Us", Dan Fogelman, e protagonizada por Sterling K. Brown.



"Paradise" teve sua estreia antecipada para a última segunda-feira (27) com o lançamento do primeiro episódio na plataforma. Para quem ficou curioso ao fim desse capítulo, notou que o primeiro assassinato da idílica comunidade, chamada de Paradise, deve revelar diversos segredos, incluindo, o motivo dela ser uma cidade subterrânea.

A narrativa da série segue nesta terça-feira (28) com o segundo e terceiro episódios disponíveis para o público. A nova produção do Disney+, que conta com um total de oito capítulos, vai lançar um novo episódio a cada terça-feira.



Confira o trailer:





Impasse

O personagem de Sterling K. Brown, o chefe de segurança Xavier Collins, ao analisar a cena do crime percebe que está encurralado numa rede de intrigas. Segundo as câmeras de vigilância, ele foi a última pessoa a ver o presidente Cal Bradford vivo.

Enquanto é submetido a um interrogatório intenso, o protagonista começa a compreender uma conspiração gigantesca, após a misteriosa morte de Bradford.

Inicialmente, "Paradise" parece ser uma comunidade tranquila, organizada e segura, habitada por indivíduos proeminentes e influentes. No entanto, o paraíso não é bom como as aparências enganam, por isso, cercado de dúvidas e segredos, o protagonista parte sozinho em busca de justiça.



A sequência cronológica narrativa é interrompida pela interposição de eventos ocorridos no passado. Essa intervenção serve para situar o espectador sobre a relação do agente Collins e do presidente Bradford. A aproximação levou o segurança pessoal a ter conhecimento de um segredo de Estado, que mais tarde também foi responsável pelo estopim do afastamento entre os dois personagens. Apesar desse complexo relacionamento com a vítima, o espectador não demora muito para desconfiar de outros personagens serem os autores do assassinato.



O agente Xavier Collins, à medida que busca respostas, também deve se preocupar com a segurança dos seus dois filhos, a mais velha Presley e o caçula James. Além disso, acompanhamos os personagens refletindo sobre como chegaram à comunidade.

James Marsden é o presidente Cal Bradford / Crédito: Divulgação

Elenco

O criador Dan Fogelman fez um enorme sucesso com "This Is Us", justamente ao lado de Sterling K. Brown, que chegou a vencer o Emmy Awards pelo seu célebre papel como Randall Pearson. Novamente juntos, eles se reúnem ao carismático James Marsden, das franquias de "X-Men" e "Sonic", como o presidente Cal Bradford.

Julianne Nicholson como Samantha (Sinatra) / Crédito: Divulgação

No elenco feminino, "Paradise" conta com a presença de Cassidy Freeman ("Smallville"), como a primeira-dama, enquanto a personagem de Krys Marshall ('For All Mankind") será apontada como amante do presidente. Por sua vez, Julianne Nicholson ("Planeta Janet") interpreta a misteriosa Samantha, conhecida pelo codinome de Sinatra, responsável pelo personagem-título do segundo episódio de "Paradise", que promete revelar segredos da sua relação com o Bradford.

Veja também