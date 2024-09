Parceira de Sergio Mendes em turnê, Bebel Gilberto lamenta morte do pianista

A- A+

Parceira do músico Sergio Mendes em shows que celebraram os 60 anos da Bossa Nova, em 2019, a cantora Bebel Gilberto lamentou a perda do artista, que morreu nesta sexta-feira (6), aos 83 anos, em Los Angeles, Estados Unidos:

- Estou muito triste. É uma pessoa que foi muito generosa comigo. Participei de shows deles, fomos juntos a lugares que só nós fomos, como o Havaí. Tive a oportunidade de vê-lo tocando de perto, adorado pelo público. De uma força imensa. Ensaiava todos os dias, faziam questão de passar o som.

Para Bebel, a experiência de ter trabalho com Sergio Mendes foi de aprendizado.

- Nunca vi um artista tão dedicado à música brasileira. Às vezes, a gente tem a impressão de que a pessoas fica americanizadas quando estão há muito tempo fora do país, mas, na verdade, ele estava lá fazendo música brasileira o tempo todo, agradando estrangeiros pelo mundo afora.

Um dos artistas brasileiros mais reconhecidos internacionalmente, Sergio Mendes vivia há anos nos Estados Unidos. Junto com Bebel, celebrou seis décadas da Bossa Nova com show no Royce Hall, espaço para shows localizado no Center for the Art of Performance, na Universidade da Califórnia (UCLA).

No repertório, clássicos como “Mas Que Nada” (single mais importante da carreira de Mendes), “Real in Rio” (canção da animação norte-americana “Rio” que rendeu ao artista uma indicação ao Oscar de Melhor Canção Original), “Eu Preciso Dizer que te Amo” e muitos sucessos da bossa.

