RECONHECIMENTO Sergio Mendes ganhou Grammy e foi indicado ao Oscar junto a Carlinhos Brown; relembre Principal difusor do samba-jazz e da bossa nova no mundo, pianista morreu, aos 83 anos, em Los Angeles, nos EUA, onde vivia há seis décadas

Principal difusor do samba-jazz e da bossa nova no mundo, o pianista Sergio Mendes — que morreu, aos 83 anos, nesta sexta-feira (6) — acumulou, ao longo de mais de seis décadas de carreira, um sem-número de prêmios importantes no universo da música.



Ganhador do Grammy de World Music (categoria recentemente rebatizada de "global music") pelo disco "Brasileiro", lançado em 1992, o artista foi indicado ao Oscar, em 2012, junto ao parceiro profissional Carlinhos Brown, pela canção "Real in Rio", um dos temas do filme de animação "Rio" (2011).

Na ocasião, a premiação cinematográfica de Hollywood acabou entregando o troféu para "Man or muppet", tema de "Os muppets" (2011). Naquele ano, apenas as duas obras concorriam àquela categoria, algo atípico na cerimônia. "Não foi dessa vez, mas valeu. Estou feliz de estar aqui", declarou Carlinhos Brown, ao lado de Sergio Mendes, após a divulgação do resultado.

Composta por Sergio Mendes, Carlinhos Brown, John Powell, Mikael Mutti e Siedah Garrett, a música "Real in Rio" é interpretada por Jesse Eisenberg, Jamie Foxx, Anne Hathaway, George Lopez e Will.i.am, músicos e atores que emprestaram suas vozes para os personagens da animação do brasileiro Carlos Saldanha, ambientada na capital fluminense.

A seguir, ouça a música de Sergio Mendes e Carlinhos Brown que concorreu ao Oscar, como trilha sonora da animação "Rio".

