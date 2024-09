A- A+

Música Relembre parcerias de Sergio Mendes, um dos músicos brasileiros de maior destaque no exterior Pianista niteroiense, que morreu nesta sexta (6), fez sucesso com o Black Eyed Peas e tocou com nomes como Frank Sinatra e John Legend

Pianista, compositor, arranjador e produtor musical, Sergio Mendes, que morreu nesta sexta-feira (6), aos 83 anos, mudou-se para os Estador Unidos em 1964, onde se tornou um dos músicos brasileiros mais influentes no exterior, com parcerias com artistas de renome internacional.

Natural de Niterói (RJ), Mendes iniciou a carreira ainda jovem, participando de shows no Beco das Garrafas, no início da bossa nova, gênero que o projetou para o mundo.



Em 1961, aos 20 anos, participou do III Festival Sul-Americano de Jazz, no Uruguai, com seu Brazilian Jazz Sextet, mesmo ano que lançou seu primeiro disco, "Dance moderno". No ano seguinte, participou do histórico concerto da bossa nova no Carnegie Hall, em Nova York, o que lhe abriu as portas para o país.

Após o golpe militar de 1964, mudou-se paqra a Califórnia, onde forma o seminal conjunto Brasil’ 66, tendo na formação João Palma (bateria), John Pisano (guitarra), José Soares, Dom Um Romão e Rubens Bassini (percussão), Bob Mathews (baixo e vocal) e Janis Hansen e Lani Hall (vocais).



Com a formação, gravou o disco "Herb Alpert Presents Sergio Mendes" (1966), que vendeu mais de um milhão de cópias, graças a versão de "Mas que nada", de Jorge Benjor.

Foi justamente a música que o fez voltar para o topo das paradas de sucesso quarenta anos depois, em 2006, quando foiu regravada pelo grupo americano Black Eyed Peas.



Mendes também fez duas turnês ao lado de Frank Sinatra, e tocou com nomes como o guitarrista John Legend. O próprio Elvis Presley o visitou no camarim durante uma turnê em Los Angeles para parabenizá-lo por seu show.

