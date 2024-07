Paternidade tardia: há riscos para o homem em ter um filho aos 61 anos, como Zezé Di Camargo?

A- A+

Zezé Di Camargo, de 61 anos, anunciou nesta quinta-feira que Graciele Lacerda, de 43, está grávida do primeiro filho do casal. Meses atrás, eles haviam revelado sobre as tentativas mal sucedidas de Fertilização In Vitro (FIV) para gerar uma criança, pois o cantor já havia realizado uma vasectomia anteriormente.

Quais são os riscos de ser pai depois dos 50?

Já se sabe que as mulheres têm mais dificuldade de engravidar com o passar dos anos, especialmente após a entrada da menopausa. Entretanto, o lado paterno também tem uma grande responsabilidade quanto à dificuldade de uma gestação tardia.



Especialistas afirmam que pais que decidem ter filhos após os 50 anos têm maior risco de ter bebês com alterações cromossômicas, prematuros, com autismo e doenças de origem psicológica.





Diferentemente das mulheres que já nascem com um estoque de óvulos para toda sua vida fértil, os homens têm uma produção ilimitada de espermatozoides que começa a partir da puberdade, entre os 10 e 14 anos, e continua durante toda a vida, com uma nova safra a cada 74 dias, em média.

— Apesar dessa produção inesgotável, com o passar dos anos, essas inúmeras divisões enfraquecem a qualidade do espermatozoide, principalmente depois dos 45 anos e piora drasticamente com 50 anos, seguindo progressivamente. Os homens passam por uma diminuição de seus hormônios, as células acabam com uma capacidade de reprodução muito menor. Além disso, ocorre o encurtamento do telômero (estrutura que protege o DNA e serve como "relógio biológico"), o que resulta em erros no número de cromossomos ideais para a fecundação e uma piora na qualidade do esperma — explica o médico Edson Borges, especialista em Medicina Reprodutiva e diretor científico do Fertility Medical Group.

Quanto mais divisões celulares o espermatozoide tiver enfrentado, ou seja, quanto mais avançada for a idade do pai, maior serão os riscos para o feto. Além de alterações genéticas, defeitos congênitos que podem levar a uma série de síndromes, como a síndrome de Down, a probabilidade desse bebê nascer prematuro, ter autismo, esquizofrenia e câncer, como uma leucemia linfoblástica aguda, é muito grande.

Estima-se ainda que há o aumento de 20% de chances de a mulher sofrer um aborto ou 15% do feto nascer com má formação. Um estudo feito pela Escola de Medicina da Universidade Stanford, nos Estados Unidos, analisou dados de mais de 40 milhões de partos e vai além ao descobrir que bebês de homens com mais de 35 anos têm maior risco de nascer com baixo peso, sofram convulsões ou precisem de ventilação mecânica após o parto. E naqueles que já passaram de 50 anos, há um risco 28% mais elevado de o recém-nascido precisar ser internado na UTI neonatal.

Especialistas acreditam que haja uma redução de até 40% nas concepções em casais cujos pais têm mais de 50 anos apenas em razão da idade do homem, por fatores que incluem a diminuição do volume da ejaculação.

— Quando se é jovem, o normal de ejaculação fica em torno de 2 a 5 milímetros, porém, em homens acima dos 50 anos há uma redução de 0,6 a 0,8 milímetros, parece pouco, mas equivale a quase 20% do volume. Essa diminuição vai se acentuando conforme o tempo passa. A expectativa é que para cada ano a mais da meia idade é que reduza em 0,15% a 0,5% — explica Alfredo Canalini, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia.

Um bom planejamento pode ajudar a garantir uma gravidez de sucesso. Como foi o caso do apresentador Roberto Justus tinha 65 anos quando teve sua quinta filha, Vicky, 2 anos, a primeira com a atual mulher Ana Paula Siebert, 34. A bebê foi concebida de forma natural e nasceu saudável, mas antes da gravidez, Justus fez um espermograma para saber se seus espermatozoides estavam em forma para a fecundação.

