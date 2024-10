A- A+

MÚSICA Paul McCartney deve incluir música em homenagem à esposa em shows no Brasil; saiba quem é Empresária americana de 65 anos namorou com ex-Beatle durante quatro anos antes de oficializar união

Há muitas homenagens no show da turnê "Got back" que Paul McCartney traz mais uma vez ao Brasil. O ex-Beatle se apresenta nesta terça (15) e nesta quarta-feira (16) no Allianz Parque, em São Paulo, e no sábado (19), em Florianópolis.

George Harrison e John Lennon devem ser lembrados, mais uma vez, de maneira afetiva no show, com imagens de ambos no telão durante as músicas "Something" e "Now and Then", respectivamente. Esta última foi lançada em novembro do ano passado e foi produzida com a ajuda de inteligência artificial, que recuperou a voz de Lennon em uma demo antiga.

Outra homenagem é para uma pessoa não tão conhecida do grande público. Trata-se de Nancy Shevell, esposa de Paul McCartney. O músico tem tocado "My valentine" durante os shows. A canção foi composta para a amada, com quem ele está casado desde 2011.

Quem é Nancy Shevell, esposa de Paul McCartney?



Nancy é a terceira esposa de Paul, que já foi casado com Linda McCartney (de 1969 a 1998) e com Heather Mills (de 2002 a 2006). Ela é nova-iorquina e tem 65 anos, quase 20 a menos que o marido, hoje aos 82. Após quatro anos de namoro, o casal oficializou a união com uma cerimônia em Londres, em 2011.

Nancy Shevell é empresária e herdeira de um império: sua família é dona de um conglomerado do ramo dos transportes em Nova York. Shevell já foi, inclusive, diretora da Autoridade do Transporte Metropolitano de Nova York.

Ela também é ex-mulher de Bruce Blakeman, um advogado e político americano.

Ouça ''My valentine'', de Paul McCartney

Veja o provável setlist dos shows de Paul McCartney no Brasil

Can’t Buy Me Love

Junior’s Farm

Letting Go

Drive My Car

Got to Get You Into My Life

Come On to Me

Let Me Roll It

Getting Better

Let ‘Em In

My Valentine

Nineteen Hundred and Eighty-Five

Maybe I’m Amazed

I’ve Just Seen a Face

In Spite of All the Danger

Love Me Do

Dance Tonight

Blackbird

Here Today

Now and Then

New

Lady Madonna

Jet

Being for the Benefit of Mr. Kite!

Something

Ob-La-Di, Ob-La-Da

Band on the Run

Get Back

Let It Be

Live and Let Die

Hey Jude

Veja também

folia Camarotes do Recife e de Olinda 2025: confira opções já à venda para os dias de Carnaval