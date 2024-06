Paul McCartney no Brasil: ingressos de pré-venda estão esgotados; veja como adquirir a venda geral

A- A+

Os ingressos disponibilizados na pré-venda para os shows de Paul McCartney no Brasil, em outubro, esgotaram em menos de quatro horas e meia. Os fãs começaram adquirir os bilhetes no site do Eventim, a partir das 10h, e de 14h15 eles estavam esgotados, segundo a organização.

A venda geral inicia nesta quarta-feira (26), às 12h, marcando o retorno ao Brasil do ex-Beatles Paul McCartney com shows no Allianz Parque, em São Paulo (15 de outubro), e no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (19 de outubro). O cantor anunciou na última segunda-feira (24) da sua apresentação e a compra será pelo site Eventim, e os valores variam de R$ 450 (inteira) a pacotes de R$ 7.290.

Paul McCartney se apresentou em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, em dezembro do ano passado com a sua turnê "Got back". O artista fez uma retrospectiva da sua carreira solo e dos clássicos dos Beatles

Veja setlist do show no Rio de Janeiro, no ano passado:

"Can’t Buy Me Love"

Juniors Farm"

"Letting Go"

"She’s A Woman"

"Got To Get You Into My Life"

"Come On To Me"

"Let Me Roll It"

"Getting Better"

"Let Em In"

"1985"

"Maybe I’m Amazed"

"My Valentine"

"I´ve just seen a face"

"In spite of all the danger"

"Love Me Do"

"Dance Tonight"

"Blackbird"

"Here Today"

"New"

"Lady Madonna"

"Jet"

"Being for the Benefit of Mr. Kite!"

"Something"

"Ob-La-Di, Ob-La-Da"

"Band on the Run"

"Get Back"

"Let It Be"

"Live and Let Die"

"Hey Jude"

"I've Got a Feeling"

"Birthday"

"Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band"

"Helter Skelter"

"Golden Slumbers"

"Carry That Weight"

"The End"



Quanto custam os ingressos para os shows de Paul McCartney no Brasil em 2024?

Para o show em São Paulo, os ingressos (inteira) custam R$ 450 (cadeira superior), R$ 890 (cadeira inferior), R$ 650 (pista) e R$ 990 (pista premium).

Na apresentação em Florianópolis, as entradas (inteira) custam R$ 450 (cadeira descoberta B), R$ 890 (cadeira coberta A e cadeira coberta C/D), R$ 650 (pista) e R$ 990 (pista premium).

