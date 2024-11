Ator Paul Mescal diz que realizou um sonho em ''Gladiador II'': "Foi uma experiência incrível"

A- A+

O épico filme ''Gladiador II'', de Ridley Scott, estrelado por Paul Mescal, Denzel Washington e Pedro Pascal, chegou aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (14). Na trama, o protagonista deverá lutar pela sobrevivência e pela sua vingança, dentro dos jogos romanos do Coliseu.

Inspirado pela jornada de Maximus (Russell Crowe), em ''Gladiador'' (2000), o novo herói busca seguir seus passos para restaurar a força e honra perdida de Roma, que foi tomada pela tirania dos gêmeos imperadores. O personagem de Mescal revisita seu passado em busca de um novo destino para a sua terra natal.

Confira a entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco do ator irlandês Paul Mescal, sobre o épico ''Gladiador II''.



Onde você estava quando recebeu a ligação dizendo que ia interpretar Lúcio em ''Gladiador II''?

Eu estava andando na Upper Street, em Islington [bairro de Londres], a caminho do teatro. A ligação chegou nos meus fones de ouvido. Lembro que estava frio, frio de inverno, mas o frio passou quando me contaram. Eu fiquei em êxtase e, então, o peso disso caiu sobre mim. Ter aquelas informações privadas, que você sabe que serão públicas em algum momento e significam muitas coisas para muitas pessoas. Era muita informação para guardar!



Você disse que a notícia significaria muitas coisas para muitas pessoas. O que o filme original significa para você?

Tenho uma relação muito interessante com esse primeiro filme, pois era um dos que eu mais amava quando menino. Fiquei obcecado quando assisti, aos 13 anos, por causa de todas as lutas e dos elementos físicos disso. Mas então, à medida que cresci, eu fiquei muito mais focado em outros elementos mais emocionais da história, como a jornada de Maximus nela.



Essa é a razão pela qual acho que o original é um clássico – como ele evolui com você conforme você cresce. E, também, é um filme que eu lembro, emocionalmente, de assistir com meu pai. É um filme que compartilhamos juntos, então é muito importante para mim.



Maximus é uma sombra que paira sobre essa história, e a performance de Russell Crowe no original foi icônica. Você assistiu ao filme novamente antes de filmar ''Gladiador II''?

Não, porque acho que ser excessivamente reverente teria me sufocado um pouco. O legado que foi deixado por Ridley e por Russell é tão forte que você o carrega inatamente com você de qualquer maneira. Especialmente com o conhecimento de que Lucius é filho de Maximus.



Tomei uma decisão consciente de não assistir ao filme [original] depois de ter sido escalado porque este roteiro fez muito trabalho em termos de traçar certos paralelos entre Lucius e Maximus. Era meu trabalho delinear entre eles. Então você, como público, preste total atenção a Lucius e a quem ele é.

Há uma linha perto do final do roteiro onde se lê apenas, "Lucius se torna Maximus". Como você calibrou esse momento em particular?

Essa fala é simbólica e espiritual. E interpretá-la é subjetivo. Não há uma única maneira de descascar isso. Um ator diferente seguiria um caminho totalmente diferente, mas acho que o que o roteiro quer dizer com isso é que Lucius está finalmente assumindo sua responsabilidade de ser um líder para esses homens.



É um momento em que ele muda sua perspectiva de si mesmo para a responsabilidade maior do que está acontecendo com Roma. Foi assim que interpretei essa fala. Até aquele ponto, Lucius foi movido apenas pela vingança. Mas é aí que ele muda.

Como você e Pedro quiseram interpretar a cena quando Lucius e Acacius finalmente se encontram, na arena?

Não tivemos muitas conversas sobre isso. Nós apenas nos lançamos nela. O ponto dessa cena é que há uma grande descoberta que Lucius faz no final dela que muda sua perspectiva inteira sobre o que ele está fazendo e pelo que ele está lutando. O que acontece depois é que o silêncio cai sobre o Coliseu.



Você sente naquele momento que o equilíbrio de poder em Roma está começando a mudar, que algo está crescendo, e Lucius está no centro disso. Ele se torna uma espécie de figura de proa, se torna uma ameaça para Macrinus [Denzel Washington], uma ameaça para os imperadores [Joseph Quinn e Fred Hechinger], e tudo começa a se desfazer daquele momento em diante.

Como é estar ali, no meio deste vasto Coliseu que Ridley construiu para este filme épico?

É extraordinário. Como ator, você está apenas tentando alcançar cada pessoa que está lá fora, na plateia.



Qual foi sua cena favorita de filmar e por quê?

Eu poderia citar uma tonelada, mas todas as cenas com Ravi [o médico que cuida dos ferimentos dos gladiadores depois que eles lutaram no Coliseu] foram muito especiais, porque é quando você consegue respirar com o meu personagem. Nesses momentos, você tem uma noção de quem Lucius é fora do mundo da violência que o cerca. E eu amo a cena entre Lucius e Macrinus, quando Lucius está no banho, porque é quando você começa a sentir a dinâmica de poder deles mudar. E eu estava atuando com Denzel. Também tem a cena em que Lucius encontra Lucilla pela primeira vez em anos.



Esse é um momento muito importante para o filme, porque é então que você vê qual é a raiz do trauma de Lucius. Quando você vê que é muito maior do que você pensava; que ele se sente abandonado pela mãe, e agora ele está de volta ao ventre da besta. É uma cena que torna o território emocional do filme muito obscuro. Ele está tão magoado com ela que não consegue nem olhá-la, para começar. Há tanta tensão naquela cena. É brilhante e tão interessante.

Como foi seu primeiro encontro com Ridley, no processo de seleção?

Tive uma ótima reunião pelo Zoom com ele. Foi uma reunião de meia hora, mas falamos apenas por cerca de cinco minutos sobre como seria “Gladiador II”. Nos outros 25 minutos falamos sobre futebol irlandês, cachorros e outras coisas. Duas semanas depois, me ofereceram o emprego. Foi totalmente louco e bizarro. Mas na ligação, ficou claro para mim que não seria uma conversa sobre o filme, mas que ele estava apenas me investigando. Eu não tinha recebido um roteiro naquele momento, então presumi que a próxima fase seria uma audição, um teste de câmera, algo nesse sentido.



Mas não é assim que ele opera. Fiquei totalmente surpreso que foi só isso que fizemos. De certa forma, é uma loucura absoluta, um Zoom de meia hora em que cinco minutos foram gastos falando sobre o filme em si. Mas Ridley é tão impulsivo. Se ele sente algo, ele vai seguir em frente. É parte do que o torna tão brilhante, eu acho.

Como você descreveria sua preparação física para esse papel?

Muito disso foi um borrão porque havia muita coisa acontecendo, com o Oscar e tudo mais [Mescal foi indicado para Melhor Ator, por ‘Aftersun’, em 2023]. Depois do Natal, comecei a trabalhar com um treinador e comecei um plano de refeições. Inicialmente, ingenuamente, minha abordagem foi tipo, “Você sabe o que vou fazer aqui? Um gladiador mais normal”, em vez de um mais musculoso. Essa ideia não nasceu da preguiça, a propósito. Mas então percebi que estava atrapalhando.



Na época, pensei que essa abordagem poderia ser realmente interessante, mas então disse a mim mesmo: “Não há como uma pessoa comum, com meu corpo naquela época, sobreviver com esses gigantes balançando suas espadas contra ele”. Percebi que tinha que me tornar capaz de causar algum dano às pessoas, o que é um pensamento estranho, mas era exatamente o que era necessário. Então, a partir daí, foram seis dias por semana, treinando, comendo e repetindo – por seis meses.

Você gostou do treinamento de luta de espadas?

Claro! Vamos encarar isso: luta de espadas é o sonho de todo garoto. Só que agora eu não estava fazendo isso na minha imaginação. Agora eu estava colocando a armadura e tinha as melhores pessoas do mundo me treinando para lutar. Foi uma experiência incrível, incrível. E então, obviamente, perto do final do filme, Lucius finalmente veste a armadura de Maximus. E esse foi um momento imenso, imenso para mim porque há apenas dois atores no mundo que já conseguiram fazer isso - e eu sou um deles.

Qual foi sua abordagem fundamental para encontrar o personagem Lucius?

Meu grande ponto de partida foi: ''Como essa pessoa sobrevive? Por que Lucius consegue sobreviver três semanas na arena? Por que ele sobrevive ao Norte da África [o cerco no início do filme]?'' E eu acho que é porque ele tem essa atitude teimosa e obstinada, tipo, ''Eu farei o que for preciso para rejeitar qualquer tipo de simpatia''. E, ''Eu simplesmente não vou perder''.



Há uma fortaleza mental robusta que ele tem. Ele é durão, estóico, quieto. Ele não vai gastar energia onde não precisa. Ele vai olhar para você. E eu acho que ele vence antes mesmo de entrar na arena, na maioria das vezes. Essa é minha teoria sobre ele. Há uma razão para ele não ser excessivamente prolixo. Isso me pareceu que o roteiro estava me dizendo quem ele é, fundamentalmente. Ele é contra o establishment, definitivamente um pouco desequilibrado. Não há senso de autopreservação em muito do que ele faz. Com alguns dos outros gladiadores no filme, há muita batida no peito, mas esse não é Lucius. Sempre que assisto boxe, os lutadores dos quais tenho mais medo são aqueles que estão quietos no canto, olhando para o chão.



Eles são os que devem ser motivo de preocupação, e esse é Lucius. Ele é totalmente niilista porque [depois dos eventos no início do filme] toda a sua vida foi explodida. Ele não se importa se vive ou morre, e essa é uma pessoa perigosa de se encontrar. Você não quer estar em uma briga com alguém assim, porque eles sempre vão correr riscos.

