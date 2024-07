Paulo Coelho convida Kevin Spacey a ler o seu livro "Maktub" e reforça importância de apoio

A- A+

O escritor Paulo Coelho tem uma proposta. Nesta sexta-feira (19), o best-seller brasileiro perguntou aos seus seguidores na rede social X o que eles achariam de convidar o ator Kevin Spacey a ler o seu livro "Maktub". O americano enfrenta diversas denúncias de assédio sexual, além de milhões de dólares em dívidas.

Coelho destacou a importância de receber apoio em períodos críticos da vida e lembro que ele mesmo teve a ajuda dos amigos Hilde Angel e Roberto Menescal quando foi perseguido pela ditadura militar.

what about inviting Kevin Spacey to read Maktub II? Please let me know your opinion

When I was arrested and tortured, I was saved by @hilde_angel and Roberto Menescal, who gave me the only thing that I needed to recover my sanity: a place to work

Pls check this interview>… — Paulo Coelho (@paulocoelho) July 19, 2024

"Que tal convidar Kevin Spacey para ler Maktub?", postou Coelho. "Por favor, me diga sua opinião. Quando fui preso e torturado, fui salvo por @hilde_angel e Roberto Menescal, que me deram a única coisa que eu precisava para recuperar a minha sanidade: um lugar para trabalhar."





O escritor linkou ainda uma entrevista de Spacey para o programa de Piers Morgan, publicada no YouTube na última terça-feira (11), em que fala de suas dívidas e da dificuldade de voltar a trabalhar. Segundo o ex-protagonista da série 'House of Cards', após as dezenas de acusações de assédio e agressões, ele se encontra prestes a ver sua casa sendo leiloada e não possui dinheiro para pagar suas contas.

"Maktub" é um livro que reúne textos sobre os pensamentos e as inquietações de diversas culturas. "São pequenas histórias, fábulas que nos convidam a pensar e ver a vida a partir de novos pontos de vista, uma oportunidade para refletir e se encontrar consigo mesmo novamente", diz a apresentação do livro na página da editora Companhia das Letras.

Acusações de assédio contra Kevin Spacey

Desde 2017 que o ator lida com diferentes casos em que é acusado de abuso e/ou assédio sexual. Alguns com pessoas desconhecidas pelo grande público, outras nem tanto, como no caso do também ator Anthony Rapp e nas denúncias feitas por colegas que dividiram os sets de gravações com ele.

Caso Anthony Rapp: Em 2017, O ator de Star Trek: Discovery, foi para justiça acusar Kevin Spacey de ter tentado coagi-lo a praticar atividades sexuais, quando ele tinha 14 anos de idade. Mas em 2022, a justiça dos Estados Unidos inocentou Spacey;

Caso Roberto Cavazos: Na mesma semana em que saiu a notícia da denúncia de Anthony Rapp contra Kevin Spacey, o ator mexicano Roberto Cavazos publicou em sua conta pessoal no Facebook, que sabia de abusos feitos por Spacey, enquanto era diretor no teatro londrino Old Vic;

Caso House of Cards: Ainda em 2017, 8 membros da série 'House of Cards' acusaram o acusaram de assédio sexual. Em 2021, a justiça dos Estados Unidos decidiram que Spacey deveria pagar cerca de US$ 31 milhões (R$ 165 milhões) à Media Rights Caítal (MRC), produtora responsável pela série, como pagamento de multa por quebra de contrato;

Caso Spacey Unmasked: Em maio deste ano, a série documental Spacey Unmasked, de dois episódios produzida pelo canal britânico Channel 4, apresentou o depoimento de 10 homens que afirmam terem vivido histórias de supostos abusos envolvendo Kevin Spacey, que reclamou da falta de tempo dada pela produção, para que pudesse apresentar sua defesa.

Depois dos casos, Kevin Spacey foi cancelado pela indústria cinematográfica americana. Assim, desde sua saída da série "House of Cards", em 2018, nenhum título lançado no mercado conta com a sua participação no elenco.

O ator tem 35 anos de carreira, participou em mais de 80 títulos, foi vencedor do Oscar de ator coadjuvante com 'Os Suspeitos' ( 1996) e o Oscar de melhor ator com 'Beleza Americana' (2000). Além disso, já foi indicado ao Grammy, ao Emmy Awards 12 vezes e possui uma estrela na calçada da fama de Hollywood.

