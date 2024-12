A- A+

televisão Paulo Mathias se pronunciou após ser demitido pelo SBT: ''Preciso de férias'' Ele foi demitido quatro dias depois do fim do matinal ''Chega Mais''

O jornalista Paulo Mathias não faz mais parte do elenco do SBT. Ele foi demitido quatro dias depois do fim do matinal ''Chega Mais'', que estreou em março. Em suas redes sociais, o jornalista se pronunciou sobre sua demissão: "Parei o carro para dar uma notícia importante a quem me acompanha. Hoje, eu me desligo oficialmente do SBT", começou.

"Gente, calma, aqui dentro do meu coração tá o mais profundo sentimento de gratidão a essa casa maravilhosa que me acolheu no início do ano e que me fez ter um 2024 muito, mas muito feliz".

Apesar da demissão e do fim do programa, Mathias afirma que está bem e realizado. "E eu quero muito agradecer a toda a família Abravanel, em nome da Daniela , que está à frente do SBT agora, em todo esse processo de reestruturação e que sempre gostou do meu trabalho, acreditou em mim e torceu tanto por mim. Muito obrigado, Dani, obrigado a toda a família Abravanel, a todas as irmãs, a toda a família mesmo pelo carinho", ressalta.

O jornalista também agradeceu aos fãs que o acompanharam depois que ele deixou a Jovem Pan para tentar a empreitada na emissora de Silvio Santos, que morreu em agosto de 2024. "Obrigado a você que me assistiu no SBT, firme e forte, e todo santo dia, a minha gratidão e o meu obrigado."

Entretanto, o jornalista desconversou sobre seus próximos passos profissionais. "E aí vocês vão me perguntar: ‘Ô, Paulo, o que você vai fazer agora, hein?’. E eu vou responder uma coisa: eu vou tirar umas férias maravilhosas, dar aquela descansada que eu estou precisando", apontou, bem-humorado.

Regina Volpato e Michelle Barros também foram demitidas

Com o fim repentino do Chega Mais, Regina Volpato e Michelle Barros, que comandavam a atração com Paulo Mathias, também foram desligadas. As duas agradeceram ao SBT pelo tempo em que ficaram no ar no programa matinal.

"Enxergo como um negócio. O programa era um produto, a empresa esperava um retorno específico dele e entendeu que não alcançou esse retorno. O SBT foi incrível ao abrir as portas para mim e permitir que eu mergulhasse nesse projeto que era, sim, algo que queria muito fazer", disse Michelle.

Regina mostrou em suas redes sociais um buquê de flores e um cartão enviado pelo SBT, agradecendo sua presença na emissora, assinado pela presidente Daniela Beyruti. Ela devolveu agradecendo a executiva.

Essa foi a segunda passagem de Regina Volpato pelo SBT. Entre 2004 e 2008, a apresentadora comandou primeira fase do Casos de Família, sendo substituída por Christina Rocha. Após deixar o canal de Silvio Santos, ela teve passagens por emissoras como RedeTV! e TV Gazeta, onde comandou o Mulheres.

