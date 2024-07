A- A+

SHOW PC Silva ganha três apresentações na Caixa Cultural, no Recife O cantor pernambucano se apresenta nos dias 1, 2 e 3 de agosto com o seu show "Eu vou ganhar o mundo''

O cantor pernambucano PC Silva se apresenta na Caixa Cultural Recife, nos dias 1, 2 e 3 de agosto, às 20h, com o seu show ''Eu vou ganhar o mundo''. O artista traz novas músicas seu próximo álbum para o repertório, além de faixas do seu primeiro disco ''Amor, Saudade e Tempo''.

O espetáculo, que começa nesta quinta-feira (1°), tem patrocínio da Caixa e do Governo Federal e marca uma etapa de encerramento para o cantor que deve lançar o seu novo álbum em outubro (título ainda não divulgado).

''Será o último show e, ao mesmo tempo, o primeiro. Há a expectativa de encerrar um ciclo já iniciando o outro'', reflete o cantor, cujo nome de batismo é Paulo César.

PC Silva encontrou uma forma de apresentar canções inéditas, através da proposta de “Na sua casa” que proporciona ao serratalhadense um show intimista em residências, com um público reduzido e atento. Ele realizou o experimento no Recife, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Salvador, no segundo semestre de 2023.

O título do show ''Eu vou ganhar o mundo'' vem da expressão pernambucana usada para sinalizar o tino aventureiro e a sede por viajar. Sempre conduzido pela licença poética das palavras, além da vivência com a sua região de origem, o Sertão do Pajeú. Na escolha das canções, PC Silva selecionou sete das novas músicas para as três apresentações na Caixa Cultural Recife.

Confira setlist:

Estarão no repertório a já anunciada ''Lambada exuberante'', parceria com o cantor e compositor maranhense Zeca Baleiro, três parcerias com o amigo Juliano Holanda, que assina a produção dos dois álbuns, uma com Marcello Rangel, e duas dele próprio que prenunciam o contorno de reflexões metafísicas das letras vindouras: ''Me dê notícias do universo'' e ''De Nova Orleans até Taperoá''.

Do álbum de estreia foram incluídas ''Adeus, obrigado e disponha'', dueto com Mônica Salmaso sobre o fim de um relacionamento; ''Boomerang'', na qual contou com a participação de Ceumar, ''Todas as vidas do mundo'', ''Freegells'', ''Quem sabe não tem volta?'', ''Nigel Mansell'', ''Meu amorzin'' e ''Ciclone'', a campeã de audições nas plataformas de streaming, além do single ''Um frevo feito para pular fevereiro'', com participação de Flaira Ferro.

Já gravado por Ney Matogrosso, Mariana Aydar, Mestrinho, Simone, Mônica Salmaso e Ceumar, o pernambucano PC Silva integrou a Bandavoou até 2016 e também participa da Reverbo, mostra de cantautores pernambucanos que movimenta a cena contemporânea.



Novo álbum

Nos próximos meses, PC Silva vai se dedicar à divulgação do segundo álbum solo. “O show é um aviso de que o próximo disco vem aí”, avisa o artista.

As faixas já foram gravadas e estão em fase de finalização. O álbum completo, previsto para outubro, terá o primeiro single intitulado “Beira de Mar” lançado em 16 de agosto nas plataformas digitais.

SERVIÇO

PC Silva no show ''Eu Vou Ganhar o Mundo''

Quando: 01, 02 e 03 de agosto, 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira)

Mais informações: @caixaculturalrecife

