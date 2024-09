A- A+

Veneza Pedro Almodóvar ganha Leão de Ouro por "The Room Next Door" Filme conta a história da decisão de uma jornalista veterana (Tilda Swinton) de cometer suicídio devido a um câncer incurável

“The Room Next Door”, o primeiro longa-metragem em inglês do diretor espanhol Pedro Almodóvar, ganhou o Leão de Ouro no 81º Festival de Cinema de Veneza, neste sábado (7).

O filme conta a história da decisão de uma jornalista veterana (Tilda Swinton) de cometer suicídio devido a um câncer incurável.

Ela pede a uma velha amiga (Julianne Moore) que acompanhou em seus últimos dias.

“Dizer adeus a este mundo com dignidade é um direito fundamental”, disse Almodóvar ao receber o prêmio. A eutanásia, declarou o diretor espanhol, “não é uma questão política, mas uma questão humana”.

“Sei que esse direito vai contra qualquer religião ou credo que tenha Deus como única fonte de vida (...) Peço aos praticantes de qualquer credo que respeitem e não intervenham nas decisões individuais a esse respeito”, acrescentou.

O prêmio marca o retorno de Almodóvar ao pódio da Mostra desde 1988, quando ganhou o prêmio de melhor roteiro por “Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos”.

Aos 74 anos, o diretor de “Labirinto de Paixões” deixou sua marca com seu primeiro longa-metragem em inglês, ambientado no estado de Nova York, depois de vários projetos nesse idioma que não se concretizaram.

Almodóvar é o diretor espanhol de maior renome internacional, autor de um conjunto de obras que foi fundamental para mudar a imagem artística do país durante décadas.

“The Room Next Door” é seu 24º longa-metragem. Em inglês, ele já fez dois filmes de média-metragem, “The Human Voice” (com Tilda Swinton, 2020) e “Strange Way of Life”, no ano passado.

Duas vezes ganhador do Oscar e do prêmio de Cannes, Almodóvar é um diretor conhecido pelo controle meticuloso de seu trabalho, da estética ao roteiro -tarefa que ele nunca coincidente com ninguém -, dos figurinos à cenografia.

Na última década, ele vem voltando para um cinema mais introspectivo, relembrando sua infância (“Má Educação”) ou sua carreira como diretor (“Dor e Glória”).

“The Room Next Door” é uma meditação sobre o declínio da vida, sua obsessão dos últimos anos e a decadência física.

“Não consigo entender que algo que está vivo tenha que morrer. A morte está em toda parte, mas é algo que nunca entendi muito bem”, confessou Almodóvar à imprensa em Veneza.

O filme foi um grande sucesso em sua estreia no Lido, em 2 de setembro. Almodóvar teve que sair para dar autógrafos no auditório, sob o olhar iluminado de Swinton e Moore.

