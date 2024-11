Após alerta de ex-BBB, Maya Massafera aciona advogados contra site de prostituição na França

A- A+

A influenciadora digital Maya Massafera acionou advogados, na última segunda-feira (4), depois de ter imagens pessoais publicadas por um site de prostituição na França.

Quem fez o alerta sobre o fato para a produtora de moda e youtuber de 44 anos — que revelou publicamente, em maio deste ano, a transição de gênero — foi a ex-BBB Ariadna Arantes, também uma mulher transexual e a quem Maya chama de "irmã e amiga do coração".

O perfil criado com as imagens, todas pinçadas de sua rede social, diz que ela tem 21 anos e é uma profissional do sexo "sem tabus", ou seja, aberta a todas as possibilidade de fetiches.

"Eu já acionei os meus advogados. É um absurdo o site aceitar isso. Como o site aceita sem saber quem é a pessoa (que está criando o perfil)? E para quem não entende o que é "sem tabu" no mundo pornográfico, é tipo assim: número 1, número 2... É de tudo! Sem tabu! O que a pessoa quer, o outro faz", comentou Maya, em vídeo publicado no Instagram.

Maya não entendeu quando viu a própria imagem no perfil do site de prostituição. "Como que acontece isso? A pessoa usa a minha imagem, o cliente chega e não sou eu?", ela se questionou. Quem explicou como funciona o esquema dos criminosos foi Ariadna, que atualmente está viajando pelas Filipinas.

"Eles fazem isso por conta de duas coisas: a menina ou o cara que está fazendo isso pede 50% do valor do programa e aí depois some. Ou, então, pede 50%, e vai no encontro. Quando o cliente chega lá, ele se depara com outra travesti ou menina trans. Só que, muitas vezes que esses caras vão atrás de sexo por site, eles estão loucos ou com muito tesão, que aí nem ligam, sabe?", comentou Maya. "Mas estou tomando providências", reforçou a influenciadora digital.

