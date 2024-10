A- A+

Música Pernambucano Helder Vasconcelos leva espetáculo "Espiral Brinquedo Meu" a Sergipe Artista se apresenta no Festival Cena Nordeste, que aporta em Aracaju, nos dias 11 e 12 de outubro, e será realizado na Concha Acústica do Centro de Criatividade

O multiartista pernambucano Helder Vasconcelos, criador da tradicional brincadeira de rua Boi Marinho, representará Pernambuco no Festival Cena Nordeste com o espetáculo solo “Espiral Brinquedo Meu”, no próximo sábado (12).



A sétima etapa do evento acontece em Aracaju/SE nos dias 11 e 12 de outubro, na Concha Acústica do Centro de Criatividade, localizado no coração da capital sergipana. A seleção de Vasconcelos foi feita por uma curadoria do Consórcio Nordeste, destacando sua contribuição à cultura popular da região.

“O teatro é a arte da presença do corpo em cena em uma relação com o público. Então a gente precisa existir circulando, viajando e encontrando. E é de grande potência um projeto como o Cena Nordeste que permite essa troca na região onde a gente se identifica, onde a gente precisa dessa troca para se potencializar. Eu fico feliz de fazer parte do Cena Nordeste e torço para que projetos assim se estendam ao longo do país e tenham uma vida longa”, disse Hélder.

Há 24 anos, Helder criou o Boi Marinho que faz parte do Carnaval pernambucano, mantendo viva a arte de rua com dedicação e resistência.



Além de participar ativamente dos carnavais de Recife e Olinda, a brincadeira popular também se apresenta em festivais, centros culturais e escolas, levando a essência do folclore pernambucano para diferentes públicos.



O espetáculo “Espiral Brinquedo Meu”, reúne ritmos, canções e figuras, criadas a partir da relação com o Cavalo Marinho e o Maracatu Rural.



O objetivo é não demarcar fronteiras entre música, dança e teatro. Nele, o artista revela uma maneira particular de se expressar, que ao mesmo tempo é dele e das pessoas com quem convive.

"É uma alegria ver Helder Vasconcelos representando Pernambuco no Festival Cena Nordeste. Seu trabalho com o Boi Marinho é uma expressão autêntica da nossa cultura popular, e o espetáculo 'Espiral Brinquedo Meu' traz à tona a riqueza das tradições locais. Iniciativas como o Cena Nordeste são fundamentais para promover a troca entre artistas e fortalecer nossa identidade cultural. Que esse festival fortaleça cada vez mais a cultura nordestina", afirmou a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula

Sobre o festival

O Cena Nordeste é uma iniciativa do Consórcio Nordeste. O projeto começou a ser gestado em 2023 pela Câmara Temática da Cultura da entidade. Neste ano, o festival começou pela Paraíba e deve passar por todos os estados da região, assim, todos terão a oportunidade de ser anfitriões.

Além disso, foi atribuída uma linguagem cultural distinta a cada um dos estados. A Paraíba ficou responsável pelo graffiti, Sergipe e Alagoas pela cultura popular, o Maranhão pela música, o Piauí pelo forró, Pernambuco pelo audiovisual, Rio Grande do Norte pelo teatro, Ceará pela dança e Bahia pelo circo.

Após a passagem por Teresina, o Cena Nordeste deve passar ainda por Fortaleza (16 e 17 de novembro) e Salvador (7 e 8 de dezembro).

