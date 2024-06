A- A+

SAÚDE Pneumonia: Sheila Mello posta vídeo sobre diagnóstico e cuidados com a saúde mental Diagnosticada com pneumonia, dançarina Sheila Mello deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein na madrugada deste domingo (16) com quadro de tosse e febre

Diagnosticada com pneumonia neste domingo (16), a dançarina Sheila Mello, de 45 anos, postou em seu perfil no Instagram um vídeo sobre a ida ao hospital nesta madrugada e sobre uma mensagem que recebeu de um enfermeiro, parabenizando seus conteúdos sobre cuidados com o corpo e a saúde mental.

Ex-dançarina do É o Tchan deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, nesta madrugada, com um quadro de tosse e febre. Após receber o diagnóstico de pneumonia, ela recebeu alta médica para se recuperar em casa.

"Às vezes quero falar algumas coisas, mas aí falo: "Besteira, pra que falar isso. Mas às vezes as coisas tomam outro caminho. Eu postei que estava no hospital, depois que teve o laudo de uma pneumonia, e um enfermeiro me mandou uma mensagem falando o quanto realmente existe essa epidemia de pneumonia e também uma epidemia de problemas psiquiátricos", disse a dançarina no vídeo.

"Ele fez um elogio às postagens em que tenho convidado as pessoas a refletir. Onde quero chegar com isso? Nessa reflexão de que a gente analisa os sintomas no corpo, mas e as emoções? O que elas estão querendo dizer, o que levou o meu corpo a um problema de saúde?"

"Estresse crônico, pensamentos negativos, podem enfraquecer o sistema imunológico, deixando o corpo vulnerável a infecções. Então, prestem atenção não só nos sinais do corpo, mas também no emocional."



É o Tchan

Sheila Mello ficou conhecida em todo o país em 1996, no palco do Domingão do Fustão, quando foi eleita, com 62,9% dos votos, "a nova loira do Tchan".

A dançarina, à época com 19 anos, disputava a vaga com Daniela Freitas em um concurso que teve 3.500 inscritas e parou o país, para substituir a "loura" original, Carla Perez.

