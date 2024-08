A- A+

CINEMA Por onde anda Rupert Everett, astro inglês que abandonou Hollywood e se casou com brasileiro Ator ficou famoso como papeis em filmes como 'O casamento do meu melhor amigo', mas logo enfrentou estigma de ser 'o amigo gay de Madonna'

Há quarenta anos, Hollywood vivia uma forte mudança geracional. Comédias e dramas voltados ao público adolescente haviam se tornado a maior aposta da indústria e jovens como Rob Lowe, Tom Cruise, Demi Moore, Molly Ringwald, Matt Dillon e Demi More ganhavam destaque.



Porém, talvez pela resistência ao novo, certos setores começaram a duvidar que aquelas estrelas recém-surgidas tivessem algum tipo de talento. Nesse contexto foi lançado "Another Country", filme britânico dirigido por Marek Kanievska, baseado na adolescência e juventude de Guy Burgess, um jovem inglês homossexual que acabaria emigrando para a Rússia comunista e se tornaria um dos integrantes da rede de espiões conhecida como Cambridge Five.



Os protagonistas desse filme foram Rupert Everett e Colin Firth. E embora o filme não tenha sido um sucesso, a mídia americana e algumas figuras da indústria voltaram sua atenção para ele. Esses jovens, garantiram, teriam uma longa carreira.





“Foi um ótimo filme e um daqueles momentos de sorte na vida”, lembrou Everett esta semana, na matéria de capa da revista "Tatler". “Em primeiro lugar, conseguir o papel no teatro e fazer amizade com Robert Fox, que levou a peça para o West End e produziu o filme logo depois. Filmamos num julho quente de 1983. A senhora Thatcher estava em seu trono e eu ascendia no meu, durante o ano mais produtivo da minha carreira.”

A partir daquele momento, Everett deixou claro que a falsa modéstia não estava entre suas características. No entanto, seu humor ácido e lúcido e sua eloquência fizeram dele uma das personalidades mais fascinantes e queridas do Reino Unido. Certamente não foi fácil para ele não acreditar em todos aqueles elogios — próprio Orson Welles garantiu que aquele menino era a sua versão contemporânea.

Hoje, de qualquer forma, o ator relativiza a importância da sua figura e, cavalheiresco, dá o reconhecimento a um dos seus colegas: “Na verdade, nos anos 80, Los Angeles não era o lugar para mim. Tudo girava em torno dos garotos do Brat Pack. Foi só quando Hugh Grant fez 'Quatro casamentos e um funeral' (1994) que o estilo inglês elegante e pretensioso se tornou moda", disse ele na entrevista.

Ao desembarcar em Hollywood, em meados dos anos 80, tornou-se o companheiro perfeito de festas para Andy Warhol, Bianca Jagger e Joan Collins. Mas nem tudo foi bom: com o passar dos meses, viu muitos dos seus amantes adoecerem e morrerem de HIV. Foram tempos difíceis nos quais ele também não encontrou refúgio na família. A mãe, que o abandonou num internato aos 6 anos, lavava a louça e os talheres separadamente e com luvas sempre que o convidava para jantar.

Muitos afirmam que se ele tivesse decidido permanecer “no armário”, Everett teria tido uma carreira semelhante a que Hugh Grant ou seu grande amigo Colin Firth conseguiram manter. Ele não nega nem confirma, simplesmente não pensa sobre isso. “Sou um homem gay que se formou a partir dos últimos anos de ilegalidade. Isso moldou todo o meu caráter. Eu me vi fora da estrutura central da sociedade. Então aquela coisa de querer ser heteronormativo que se usa agora claramente não é para mim”, explicou.

Casamento

Na mesma entrevista, o ator de 65 anos fez uma revelação: no meio do ano se casou com Henrique, um contador brasileiro com quem mantém um relacionamento há muito tempo. O fato surpreendeu seus seguidores porque em mais de uma ocasião ele afirmou que não acreditava no casamento. “Eu odeio casamentos heterossexuais. Eles são grotescos. O bolo, o véu, a festa e o inevitável divórcio dois anos depois. Me parece uma perda de tempo no mundo heterossexual, e no mundo homossexual considero trágico que queiramos imitar uma instituição claramente desastrosa”, expressou certa vez.

Numa entrevista de 2020 ao jornal inglês "The Times", voltou a manifestar o seu desgosto pelo casamento, mas deu indícios de que já não o considerava um acontecimento insano. “Eu me casaria com meu namorado, embora apenas duas ou três pessoas compareceriam ao meu casamento”, explicou. Afirmou ainda que, quando chegasse a hora, seria ele quem proporia casamento a Henrique, que nunca abandonou a sua discrição.

Agora, porém, explica: “Sempre odiei casamentos, embora adore funerais. Mas quando você envelhece... já vi tantos problemas que os casais gays enfrentam, então é mais uma questão de pensar no futuro, já que estamos juntos há muito tempo." E acrescenta, com humor: “Não sei quanto tempo vou durar. Bem, como sou alto, nunca vi uma pessoa de 95 anos com 1,96m de altura. “Você nunca sabe o que vai acontecer.” O casamento aconteceu em Candem Town, Londres, e após a cerimônia, o casal e alguns convidados próximos jantaram no restaurante italiano Ciao Bella.

Adeus, Hollywood

Muitos ficaram impressionados com uma celebração tão discreta. Acontece que, durante anos, seu nome foi associado a saídas noturnas e passeios e viagens com outras grandes estrelas, como Julia Roberts, Madonna, Kate Moss ou Sharon Stone. Todas essas relações mais ou menos profundas terminaram quando foi publicado seu livro de memórias, "Red carpets and other banana skins", no qual ela fala abertamente sobre sua vida sexual, seu vício em drogas e também sobre seus grandes amigos.

“Julia Roberts é caprichosa como um cavalo de corrida: linda e cheia de loucura. Certa ocasião, ela se ofereceu para me levar às filmagens de 'O casamento do meu melhor amigo', a bordo do jato particular da Sony. Então, testemunhei todo o maquinário em ação, a grandiosidade de Hollywood transportando suas mercadorias de um lugar para outro”, escreveu ele em seu livro.

Com Sharon Stone, ele estrelou "Questão de lealdade" (2004), filme em que novamente interpretou um espião de Cambridge. Em seu livro, ele a define como uma deusa, mas acrescenta: “Quando começaram os ensaios entendi algo que me havia escapado: que ela está absolutamente perturbada. Mas não quero dizer isso como uma ofensa, ser louco é um requisito para trabalhar no show business.”

Embora não haja registro de que Roberts e Stone tenham se ofendido com suas declarações a ponto de não voltarem a falar com ele, sabe-se que sua amizade com Madonna caiu no vazio após a publicação do livro. E não é de admirar. “Ela manca pela casa por meia hora e depois se enrola em filme plástico e enfrenta outra noite sem dormir conspirando. Assim como os Estados Unidos, Madonna mudou. Colocou cuidadosamente seu passado em uma câmara fria, mas em momentos de estresse os protagonistas saltam, a câmara fria descongela e deixa sair a velha garçonete reclamando em voz alta”, escreveu sobre a cantora, com quem filmou o estrondoso fracasso "Sobrou pra você" (2000).

Talvez tenha sido o orgulho com que sempre viveu a sua sexualidade ou o desconforto gerado pelas suas declarações diretas, sinceras e pouco estudadas. A verdade é que assim como um dia se apaixonou por ele, Hollywood decidiu parar de ligar. Sua última participação no cinema americano foi dublando o Príncipe Encantado em "Shrek Terceiro", em 2007. “O mais emocionante é que é um personagem que eu jamais conseguiria interpretar em um filme live-action”, ironizou. Acontece que depois que a imprensa o classificou como “o melhor amigo gay de Madonna”, as únicas propostas que lhe chegaram foram as de personagens homossexuais sem qualquer tipo de peso na trama.

Farto, ele fez as malas e voltou para seu país. Lá participou de diversas séries e filmes enquanto continuava trabalhando naquele que era seu maior sonho naquela época: terminar o roteiro de um filme baseado nos últimos anos de Oscar Wilde, com a ideia de dirigi-lo e protagonizá-lo. Ele fez com que seus amigos Firth e Emily Watson prometessem participar do projeto. Eles aceitaram, rindo, mas no fundo estavam convencidos de que isso nunca aconteceria. Demorou mais de uma década para conseguir financiamento, mas "O príncipe feliz" foi finalmente lançado em 2018 e se tornou uma das obras mais elogiadas de sua carreira.

Ao escrever, ele encontrou claramente uma segunda paixão. Seu novo livro "The American No", uma série de contos, será lançado em breve. “Normalmente, todo o processo de escrita me sobrecarrega, mas como cada história é tão curta, é como estar em uma reunião de Alcoólicos Anônimos, concentrando-me em uma história de cada vez. Como escritor, você pode contar o seu lado da história. De certa forma, sempre me comportei como um ator quando escrevo, pensando em como abordaria esse personagem. É uma habilidade ser capaz de pintar uma imagem que sai de uma página”, disse ele.

Além disso, Everett se juntou ao elenco de Emily em Paris em sua última temporada. Na série, ele interpreta o designer de interiores Giorgio Barbieri. “Embora o personagem seja gay, ele dormiu com quase todas as mulheres da série, incluindo sua velha amiga Sylvie, que eu adoro.”

Foi a presença da atriz que interpreta Sylvie, a filipina Leroy-Beaulieu, justamente um dos motivos que levou o ator a aceitar o convite para trabalhar na série, mas não foi o único: “Sei bem as coisas que posso fazer, e eu sabia que poderia contribuir com alguma coisa. Darren Star é brilhante: seja Beverly Hills 90210 ou Sex and the City, tudo o que ele fez foi a coisa certa na hora certa”, explicou.

Ao mesmo tempo, ele já se prepara para seu novo projeto, um filme sobre o quinto Marquês de Anglesey, Henry Cyril Paget, pitoresco aristocrata do final da era vitoriana. “Ele era uma fada maluca que adorava joias e se vestir bem. Não, eu não o interpreto. Desta vez eu sou o mordomo”, esclareceu.

Acontece que em sua longa carreira houve vários membros da realeza a quem ele emprestou seu corpo. Na verdade, foram tantos os duques, reis, príncipes e cortesãos que ele interpretou que em algum momento foi forçado a esclarecer que não era um admirador da monarquia e que votou no Trabalhismo durante toda a sua vida.

Ele já deixou claro em mais de uma ocasião: para o bem ou para o mal, o que ele quer é a sinceridade: “Decidi ser uma estrela quando isso significava dizer exatamente o que você pensava, como fez Elizabeth Taylor, porque o valor está em ser genuíno. . Agora, as celebridades são miragens, figuras fantasmagóricas, intocáveis, que não se permitem ser nada.”

Veja também

SAÚDE MENTAL Zé Neto, da dupla com Cristiano, cancela shows por 90 dias para tratar depressão