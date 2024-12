A- A+

Troféu Jailton Arruda Troféu Jailton Arruda: evento homenageia jornalismo pernambucano; profissionais da Folha participam A cerimônia solene ocorrerá no dia 10 de dezembro, no Centro do Recife

Jornalistas, radialistas, políticos, artistas, empresários e personalidades pernambucanas serão homenageados na 10ª e última edição do "Troféu Jailton Arruda".



Nesta edição, a cerimônia vai finalizar um ciclo de 10 anos de confraternização entre os comunicadores de Pernambuco. Em clima de festa, a cerimônia ocorrerá no dia 10 de dezembro, às 18h30, na casa de eventos Empório Barrozo, na Rua da Aurora, no Centro do Grande Recife.

Organizado pelo jornalista e radialista Jailton Arruda, 48 anos, o encontro oferecerá uma noite de apresentações musicais e celebração dos trabalhos realizados pelos profissionais da imprensa pernambucana neste ano.

O evento fortalece a cultura local há 9 anos, buscando valorizar as tradições, homenageando profissionais de comunicação que influenciam a sociedade.

O troféu "Comunicadores de Pernambuco" tem seu formato de confraternização. O evento começou sendo realizado anualmente, com a interação de internautas para fazer a votação dos indicados.

Criado em 2015, o "Troféu Jailton Arruda" já homenageou vários profissionais da comunicação. O evento foi criado com o objetivo de valorizar a cultura local e profissionais de imprensa de Pernambuco.

"Agradecemos a todos que participaram e contribuíram para o sucesso desses 10 anos. Foi um evento inesquecível que celebrou a excelência na comunicação!", afirmou Jailton Arruda.

Homenageados da Folha

Neste ano, serão homenageados seis profissionais da Folha de Pernambuco. Em um ano bastante movimentado no cenário político no estado.

Serão homenageados os seguintes profissionais da Folha:

Leusa Santos - Editora-chefe Gabriela Autran - Editora Benira Maia - Editora adjunta Hugo Viana - Editor adjunto Isabelle Barbosa - Repórter Fabio Nóbrega - Repórter Everton Macário - Estagiário

Quem é Jailton Arruda?

Jailton Arruda é radialista, apresentador e produtor cultural. Passou pelas emissoras: rádio Pernambuco FM, rádio Tropical FM, rádio Pop FM e TV Nova Nordeste com o programa "Juntos e Misturados".

Sorridente, comunicativo e natural de Carpina, Jailton se mudou para o Recife buscando oportunidades. Pelo seu jeito popular, passou a ser chamado nas ruas pelo nome do bairro onde vivia, e adotou o sobrenome.

O carpinense iniciou sua trajetória na comunicação ensinando receitas culinárias em um programa de rádio. O jornalista se destacou na cobertura de grandes eventos, incluindo o Carnaval e o São João. Logo depois se formou no curso de Jornalismo e de Rádio e TV.

Serviço

Data: 10/12/2024

Horário: 19h00

Local: Empório Barroso

