Representantes da Sherwin-Williams visitam a Folha de Pernambuco

Executivos da Sherwin-Williams no Brasil visitaram a sede da Folha de Pernambuco, na manhã desta terça-feira (5). A empresa de tintas foi parceira da revitalização da fachada da sede do jornal, que ajuda a preservar seu patrimônio histórico e cultural e se integra ao projeto de adequação do jornal ao Programa Recentro.

Os representantes Philippe M. El Haddad (gerente nacional de vendas), Erivaldo Barbalho Uchôa Cavalcanti (executivo de vendas) e Silvio Pontual, proprietário da rede de lojas Toque de Cor, revendedor master da Sherwin-Williams, foram recebidos na sala da presidência pela diretora administrativa da Folha de Pernambuco, Mariana Costa e pelas gerentes Ivone Palácio (administrativa) e Tatiana Rodrigues (marketing).

Preservação arquitetônica

A Folha de Pernambuco decidiu restaurar e revitalizar a fachada de sua sede para se adequar ao Programa Recentro, da Prefeitura do Recife. Para apoiar a iniciativa, a Sherwin-Williams cedeu a tinta Metalatex Premium acrílico fosca super lavável para as obras de revitalização da fachada do jornal.



Uma vez aprovado pela gestão municipal, o projeto de revitalização feito por um arquiteto credenciado pela prefeitura garante incentivos fiscais à empresas que realizam melhorias nas edificações, o que estimula a preservação histórica do bairro e atrai novos investimentos.

“Entendemos o papel da Folha de Pernambuco de estimular outros negócios que acreditem e apostem no Bairro do Recife. Uma cidade que não tem história é uma cidade sem identidade. Agradecemos a parceria da Sherwin-Williams nesse projeto de preservação”, disse Mariana Costa.

“A gente tem como regra ‘embelezar e proteger’. São duas coisas que a tinta traz para o negócio. A empresa vai fazer 170 anos e há 170 anos ela diz a mesma coisa. As indústrias têm que se importar e dar o suporte e o apoio para as pessoas que querem cuidar do patrimônio”, comenta Philippe M. El Haddad.

Fachada da Folha de Pernambuco foi revitalizada em parceria com a Sherwin-Williams | Foto: Alfeu Tavares/FolhaPE

Sobre a Sherwin-Williams

Líder global na fabricação, distribuição e venda de tintas e revestimentos,foi fundada em 1866. A empresa atua no Brasil há 80 anos e figura entre os principais fabricantes do mercado brasileiro.



“O ano de 2024 tem sido muito especial para a Sherwin-Williams, pois estamos comemorando 80 anos de atuação no Brasil. Seguimos investindo em inovação e tecnologia e lançamos novidades que refletem o nosso compromisso com a qualidade”, destaca Philippe.

A empresa apresenta a nova opção de acabamento fosco para a linha Metalatex Elastic, uma tinta acrílica emborrachada ideal para prevenir e corrigir fissuras, que proporciona excelente proteção contra umidade, mofos e algas.



E o NovaCor Fundo Multiuso Epóxi, um fundo bicomponente pensado para garantir maior aderência em superfícies como concreto, cerâmica e azulejos, maximizando o desempenho de acabamentos de alta performance.



Embora a Sherwin-Williams não divulgue números específicos de volume de vendas ou faturamento, podemos afirmar que as expectativas para este ano são bastante otimistas.



A empresa projeta resultados ainda melhores do que os alcançados em 2023, impulsionados pelo lançamento de novos produtos e pelo fortalecimento dos relacionamentos com nossos parceiros.



As tonalidades da coleção foram desenvolvidas em parceria com Lúcia Santos, Mario Santos e Roberta Borsoi, filhos da artista; e com direção criativa do designer Rodrigo Ambrósio.



A coleção conta com doze cores, sendo seis delas criadas especialmente para a homenagem; e as outras seis selecionadas dentro do catálogo Sherwin-Williams, com base em uma cuidadosa curadoria que levou em conta o legado e universo único da Janete Costa



Lojas Toque de Cor

Com atuação em três estados (PE, AL e PB), nas cidades de Recife, Olinda, Petrolina, Maceio, Arapicaraca, a Toque de Cor, revendedora master da Sherwin-Williams possui duas unidades em João Pessoa e até o fim do ano abrirá outras unidades em Campina Grande e Juazeiro da Bahia.

A Primeira loja foi fundada em Olinda em Julho de 2021. “Nosso plano de expansão para o ano de 2025 são de mais nove lojas. Somos especializados em tintas imobiliarias, automotivas e industriais. Procurando sempre uma venda consultiva, onde procuramos entregar ao cliente o produto certo”, detalha Silvio Pontual.

