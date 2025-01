A- A+

BBB 25 Primeiro Paredão do BBB 25 elimina o casal Marcelo e Arleane Dupla será a primeira a deixar a casa após disputar a preferência do público contra a dupla de pipocas Edilberto e Raissa (pai e filha) e os camarotes Diogo Almeida e Vilma (filho e mãe)

A primeira berlinda da temporada do Big Brother Brasil (BBB 25), na noite desta terça-feira (21), decidiu a eliminação do casal manauara Marcelo e Arleane, com 55,95% dos votos.

A primeira dupla a deixar a casa do BBB 25 disputou a preferência do público contra a dupla de pipocas Edilberto e Raissa (pai e filha) e os camarotes Diogo Almeida e Vilma.

A dinâmica do Sincerão, que colocou os participantes para acertar as contas ao vivo, foi decisiva na eliminação do casal.

Antes de encerrar a votação e anunciar os nomes dos eliminados, o longo programa desta terça apresentou os melhores momentos e interações que aconteceram durante o dia, incluindo o Cine BBB e as dinâmicas com patrocinadores.

Pegar ou largar

Ao vivo com o elenco, Tadeu Schmidt perguntou a cada dupla emparedada o motivo da possível eliminação e explicou como vai funcionar a roda que acumulará valores para o prêmio final do BBB25

O valor já inicia em 2,5 milhões e o valor pode aumentar a depender da escolha dos participantes. Cada dupla emparedada escolheu uma dupla para “botar pra girar”. Grazianne e Giovanna, Eva e Renata e os gêmeos João Pedro e João Gabriel.

Na quarta-feira, a dupla escolhida terá que escolher entre “pegar ou largar”, ou seja, ficar com o valor de R$30mil para cada participante da dupla, ou acumular com o prêmio final do campeão.

Se a dupla escolher ficar com prêmio, deverão indicar consequências a outros participantes.

Sobre os eliminados

Marcelo e Arleane se conheceram em um ensaio da escola de samba A Grande Família, em Manaus, há onze anos.

A manauara era Rainha de Bateria da escola quando falou com o engenheiro pela primeira vez. Marcelo se aproximou da rainha, eles começaram a conversar e se adicionaram nas redes sociais.

Marcelo e Arleane se casaram por videochamada durante a pandemia. Eles lamentam não terem feito uma festa para celebrar a união e destacam que o ponto forte do casal está nos gostos e personalidades distintas.

Arleane, mais expansiva, é Boi Garantido e torce para o Corinthians. Já Marcelo é mais quieto, se identifica com o Boi Caprichoso e torce para o Flamengo.

