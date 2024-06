Processado por assédio sexual, Kanye West acusa ex-assistente de praticar chantagem e extorsão

A- A+

O rapper Kanye West disse que vai entrar com um processo contra a sua ex-assistente Lauren Pisciotta, de 32 anos, que acionou as autoridades para acusá-lo de assédio sexual. Os representantes do artista classificaram as acusações como "infundadas" e apontaram que Pisciotta pratica "chantagem e extorsão" depois de o cantor ter supostamente recusado investidas sexuais dela.

"Em resposta a essas alegações infundadas, Ye entrará com uma ação judicial contra a Sra. Pisciotta", afirmou a defesa do rapper em nota publicada pela BBC, com citação ao seu atual nome artístico.

A mulher diz que o astro a teria enviado mensagens de cunho sexual, compartilhado vídeos tendo relações sexuais com outras pessoas e ligado para ela enquanto supostamente se masturbava, segundo o TMZ. Lauren ainda o processou por quebra de contrato e por não pagar o valor relacionado à demissão.

Quem é Lauren Pisciotta?

Lauren é modelo desde nova, já fazia sucesso no Tumblr e permaneceu nas sucessoras que tomaram conta das redes sociais como o Instagram (em que tem 1 milhão de seguidores) e o Onlyfans.

Nessa plataforma, Lauren se tornou a 7º mais conhecida e monetizava vendendo fotos e vídeos sensuais. A modelo afirma que recebia cerca de U$ 1 milhão por ano.

West a contratou em 2021, para colaborar em sua nova linha de roupa e em algumas músicas de seu álbum "Donda". A modelo foi empresária de Niykee Heatonque, cantora que faz sucesso nos Estados Unidos e já somou 143 milhões de visualizações em apenas uma música no YouTube.

Após um ano de colaboração com West, a modelo conta que o rapper a pediu para apagar sua conta no Onlyfans e pagaria o mesmo valor para ela ficar sem postar o conteúdo. Ela aceitou.

A modelo conta que após o acordo, os problemas teriam começado. O rapper passou a enviar textos vulgares e abusivos, informando fetiches sexuais com traição e submissão.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER AGORA NA HOME Economia brasileira PIB volta a acelerar e cresce 0,8% no 1º trimestre; Brasil fica em 17º no ranking de crescimento O que diz a PEC das Praias? Entenda, em 12 perguntas, principais pontos e lacunas da proposta

Em um dos textos, um trecho chamou a atenção devido a forma como mencionou sobre seu fetiche.

“Meu p*u é racista? Um idiota racista, o meu p*u. Vou olhar fotos de mulheres brancas com bundas negras e dar uma surra no meu p*u racista".

Veja também

indústria criativa Japão quer quadruplicar exportações de mangás, animes e jogos eletrônicos