Programação dos cinemas do Recife e RMR hoje; confira os filmes em cartaz de 25 a 31 de julho

Na programação dos cinemas do Recife e RMR hoje, tem a estreia do aguardado novo filme da Marvel "Deadpool & Wolverine" e de "Pequenas Cartas Obscenas", estrelado por Olivia Colman e Jessie Buckley, além da animação brasileira "Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca". Confira a seguir os filmes em cartaz de 25 a 31 de julho:



ESTREIA



''Deadpool & Wolverine''

Um apático Wade Wilson trabalha duro na vida civil. Seus dias como mercenário moralmente flexível, Deadpool, ficou para trás. Quando seu planeta enfrenta uma ameaça, Wade deve relutantemente vestir-se novamente com um ainda mais relutante... relutante? Mais relutante? Ele deve convencer um Wolverine.

Direção: Shawn Levy







"Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca"

A pequena traça Teca vive com sua família e seu fiel ácaro de estimação Tuti numa caixa de costura. O que eles mais gostam é de comer papel, mas quando Teca aprende a ler, percebe que os livros não podem ser comidos, afinal eles guardam as histórias que ela adora. Decididos a resolver um grande mistério, Teca e Tuti partem para a biblioteca, em busca da história mais importante de suas vidas.

Direção: Eduardo Perdido, Tiago MAL e Diego M. Doimo

"Pequenas Cartas Obscenas"

Moradores de Littlehampton começam a receber cartas perversas e a desbocada Rose é acusada do ato. No entanto, as mulheres da cidade começam a investigar e suspeitam que Rose pode não ser a culpada.

Direção: Thea Sharrock







''O Mal Não Existe"

Takumi e sua filha moram na vila de Mizubiki, em Tóquio. Apesar da vida pacata, um dia os moradores descobrem a existência de um plano para construir um acampamento próximo à casa de Takumi, afetando diretamente a vida do homem e de sua filha.

Direção: Ryusuke Hamaguchi







EM CARTAZ



"Greice"

Greice, uma jovem brasileira de 22 anos, estuda Belas-Artes em Lisboa. Nos primeiros dias do verão Greice se envolve em um estranho acidente que ocorre na festa de recepção dos calouros. Greice precisa então voltar a Fortaleza, sua cidade natal, para renovar o título de residência. Escondida num hotel, enquanto evita que sua mãe descubra os apuros em que se envolveu, e contando com a ajuda de alguns amigos, Greice busca um lugar no mundo.

Direção: Leonardo Mouramateus







''Hora Do Massacre''

Um grupo de jovens ativistas decide fazer uma declaração ambiental ao vandalizar uma superloja de móveis. Mas o plano deles dá errado quando ficam presos lá dentro e precisam enfrentar um guarda de segurança enlouquecido com uma terrível fixação pela caça primitiva. À medida que a noite se enche de violência e terror, os adolescentes enfrentam uma luta desesperada pelas suas vidas.

Direção: Anouk Whissell, François Simard e Yoann-Karl Whissell







''Testamento''

Jean-Michel, um solteirão de 73 anos, reside em uma casa de repouso administrada por Suzanne. Seu mundo é abalado pela chegada repentina de manifestantes que fazem campanha para a remoção de uma antiga obra que foi considerada um insulto às Primeiras Nações. Enquanto Jean-Michel perde progressivamente a fé em um mundo dominado pelo politicamente correto, ele descobre um amor inesperado por Suzanne.

Direção: Denys Arcand







''O Sequestro do Papa''

Em 1858, no bairro judeu de Bolonha, os soldados do Papa invadiram a casa da família Mortara. Por ordem do cardeal, vieram levar Edgardo, seu filho de sete anos. A criança foi batizada secretamente por sua babá e a lei papal é inquestionável.

Direção: Marco Bellocchio







"Como Vender a Lua"

Estrelando Scarlett Johansson e Channing Tatum, "Como Vender a Lua" é uma comédia afiada e elegante, ambientada no cenário de alto risco do histórico pouso na lua da NASA. Chamada para consertar a imagem pública da instituição, faíscas voam em todas as direções quando a prodígio do marketing Kelly Jones (Johansson) causa tumulto na já difícil tarefa do diretor de lançamento Cole Davis (Tatum). Quando o Presidente considera a missão muito importante para admitir falhas, Jones é instruída a encenar um pouso falso na lua como plano B e a contagem regressiva realmente começa...

Direção: Greg Berlanti

Leia a crítica







"Twisters"

Edgar-Jones estrela como Kate Cooper, uma ex-caçadora de tempestades assombrada por um encontro devastador com um tornado durante seus anos de faculdade, que agora estuda padrões de tempestades nas telas em segurança na cidade de Nova York. Ela é atraída de volta às planícies por seu amigo, Javi, para testar um novo sistema revolucionário de rastreamento. Lá, ela cruza seu caminho com Tyler Owens (Glen Powell), o carismático e imprudente ícone das redes sociais que se diverte postando suas aventuras de caça a tempestades com sua equipe barulhenta. À medida que a temporada de tempestades se intensifica, fenômenos aterrorizantes nunca vistos são desencadeados e Kate, Tyler e suas equipes concorrentes se encontram diretamente no caminho de múltiplos sistemas de tempestades convergindo sobre o centro de Oklahoma na luta de suas vidas.

Direção: Lee Isaac Chung







"Luccas e Gi em: Dinossauros"

Com as incríveis locações da cidade de Miguel Pereira como pano de fundo, Luccas e Gi vão viver uma divertida aventura, repleta de ação e perigos, depois de descobrirem os planos de uma cientista ambiciosa e sem escrúpulos, que quer trazer os dinossauros de volta à vida. Com a ajuda de um paleontólogo com fama de maluco beleza e de dois agentes muito atrapalhados da CIA, Luccas vai precisar correr contra o tempo para salvar sua irmã das garras da vilã, que planeja usar Gi como cobaia em suas terríveis experiências.

Direção: Leandro Neri







"Mundo Novo"

Conceição e Presto, um casal inter-racial, pedem ao irmão de Presto sua assinatura como fiador do financiamento que garantirá ao casal um apartamento no Leblon, o bairro mais branco do Rio e o pedido se prova bem mais complexo do que imaginam.

Direção: Álvaro Campos



"13 Sentimentos"

João termina um relacionamento de dez anos com Hugo. Apesar da separação, eles permanecem amigos bem próximos. No entanto, voltar ao universo dos encontros românticos, usando aplicativos, traz um turbilhão de emoções, mostrando que a realidade não pode ser controlada como um roteiro de filme.

Direção: Daniel Ribeiro



"Orlando, A Minha Biografia Política"

Em 1928, Virginia Woolf escreveu "Orlando", o primeiro romance em que o personagem principal muda de sexo no meio da história. Um século depois, o escritor e ativista trans Paul B. Preciado decide enviar uma carta cinematográfica à autora: seu Orlando saiu da ficção e vive como ela jamais poderia ter imaginado. Preciado organiza um teste de elenco e reúne 26 pessoas trans e não binárias, de oito a 70 anos de idade, que encarnam o protagonista.

Direção: Paul B. Preciado



''Entrevista com o Demônio''

Longa-metragem de terror que conta sobre o apresentador de um programa de televisão dos anos 70, Jack Delroy (David Dastmalchian), que está tentando recuperar a audiência do seu programa, resultado da sua desmotivação com o trabalho após a trágica morte de sua esposa.

Direção: Colin Cairnes e Cameron Cairnes







"O Estranho"

Em um território indígena funciona o maior aeroporto do Brasil. Além das centenas de milhares de passageiros que transitam por ele diariamente, 35 mil trabalhadores permanecem naquele espaço, entre eles a funcionária de pista Alê. Através de sua vida cotidiana, memórias e histórias de Guarulhos vem à tona e revelam vestígios de um passado perdido em um território em constante transformação.

Direção: Flora Dias e Juruna Mallon



"MaXXXine"

Na Hollywood dos anos 1980, a estrela de filmes adultos e aspirante a atriz Maxine Minx (Mia Goth) finalmente parece ter conquistado a chance de fazer sua estreia triunfal na telona. Mas quando um misterioso assassino começa a perseguir justamente as jovens estrelas de Hollywood, uma trilha de sangue ameaça revelar o passado sinistro de Maxine.

Direção: Ti West







"Meu Malvado Favorito 4"

Gru dá as boas-vindas a um novo membro da família, Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. No entanto, sua existência pacífica logo desmorona quando um mentor do crime escapa da prisão e jura vingança contra Gru.

Direção: Chris Renaud

Leia a crítica







"A Flor do Buriti"

Em 1940, duas crianças do povo indígena Krahô encontram na escuridão da floresta um boi perigosamente perto da sua aldeia. Era o prenúncio de um violento massacre, perpetrado pelos fazendeiros da região. Em 1969, durante a Ditadura Militar, o Estado Brasileiro incita muitos dos sobreviventes a integrarem uma unidade militar. Hoje, diante de velhas e novas ameaças, os Krahô seguem caminhando sobre sua terra sangrada, reinventando diariamente as infinitas formas de resistência.

Direção: João Salaviza, Renée Nader Messora







"Um Lugar Silencioso - Dia Um"

O público vai testemunhar o dia em que o mundo ficou em silêncio. Com Lupita Nyong'o e Joseph Quinn como protagonistas, o prelúdio mostra como foi a chegada dos alienígenas na Terra em uma das maiores cidades do mundo.

Direção: Michael Sarnoski







"Divertida Mente 2"

O novo filme retorna à mente da adolescente Riley durante o momento em que a sede de seus sentimentos (sua mente) está passando por uma demolição repentina para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções! Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho, que há muito tempo administram uma operação bem-sucedida em todos os sentidos, até Ansiedade, Inveja, Vergonha e Tédio aparecerem para dominar a mente da menina.

Direção: Kelsey Mann

Leia a crítica







"Bad Boys: Até o Fim"

Com Will Smith e Martin Lawrence. Os Bad Boys Mike Lowrey e Marcus Burnett estão de volta para uma última missão no esperado Bad Boys Para Sempre.

Direção: Adil El Arbi e Bilall Fallah





ESPECIAL



Swan Lake (IMAX - Paris Opera)

Durante as celebrações do seu aniversário, o jovem príncipe Siegfried tinha de escolher uma esposa. Sonhando com um amor ideal, tenta fugir à realidade. O seu tutor tenta chamá-lo à razão e recorda-lhe os seus deveres. Durante uma viagem onírica, o príncipe encontra Odette, uma princesa transformada em cisne pelo poderoso feiticeiro Rothbart. Apenas um amor verdadeiro pode quebrar o feitiço. Cativado por ela, Siegfried promete salvar Odette e convida-a para a sua festa. Para enganar o príncipe, o feiticeiro envia a sua filha Odile para o seduzir sob o disfarce de Odette.

Direção:



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE





