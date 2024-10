A- A+

MATERNIDADE Pubalgia: entenda a condição de Vii Tube que causa fortes dores durante os últimos meses de gravidez Influenciadora está no nono mês da gestação e esperando Ravi, segundo filho de sua relação com Eliezer

No nono mês de gestação, esperando o segundo filho, Ravi, com o ex-bbb Eliezer, Viih Tube, compartilhou pelas redes sociais que está enfrentando uma pubalgia, caracterizada justamente pelas fortes dores na região do osso púbico, localizado na parte da frente da bacia.



O termo pubalgia também pode ser utilizado para designar dores que afetam a parte superior das coxas, a região da virilha e a parte inferior da barriga.

Segundo especialistas, a dor comete mais homens que jogam futebol, porém, pode ser causada por uma compensação muscular, quando alguns músculos da região são mais fracos do que o restante, e o corpo tenta compensar isso para permitir que os movimentos sejam realizados. A longo prazo, essa força extra causa dor e inflamações.

Outra causa comum é a neuropatia periférica. Nela, pode haver uma compressão dos nervos que passam pela região, resultando na dor característica da pubalgia.



A pubalgia pode ser crônica, quando o paciente possui a dor sem cessar por um período superior a três meses, ou pode ser aguda, quando o paciente apresenta uma dor súbita, que aparentemente surge do nada.

Em mulheres grávidas, como é o caso de Viih Tube, a dor pode se apresentar durante os movimentos de rotação ou ao tentar se levantar de uma posição sentada ou deitada, como para ir ao banheiro de madrugada, ou uma simples locomoção de um cômodo para o outro.

As mudanças de peso durante a gestação e o aumento hormonal, como relaxin, que é um hormônio produzido pela placenta e pelos ovários, e que tem a função de preparo do corpo feminino para o parto, auxiliando a dilatação do colo do útero durante a fase ativa do trabalho de parto, também são causas prováveis para o surgimento da dor durante a gravidez.

Tratamento

Segundo especialistas da Rede D´Or, O tratamento da pubalgia pode envolver o uso de medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos, além da realização de tratamentos com fisioterapia. Alguns pacientes recebem a recomendação da realização de repouso e do afastamento temporário de atividades físicas de maior impacto.

