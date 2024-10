A- A+

gravidez Atriz Jennifer Lawrence aparece com 'barriguinha' e anuncia gravidez do segundo filho Estrela, que tem investido na carreira de produtora, reafirma defesa dos direitos reprodutivos das mulheres nos EUA

A atriz Jennifer Lawrence, 34, confirmou à Vogue que está esperando o segundo filho, após ser fotografada com uma "barriguinha" que anuncia os primeiros meses da gravidez, na noite de sábado, 19.

Ela é mãe do pequeno Cy, de 2 anos, fruto do casamento com o galerista Cooke Maroney. Eles se casaram em 2019.

O papel mais recente da atriz no cinema foi na comédia Que Horas Eu Te Pego?, de 2023. Forte nome em Hollywood e reconhecida pelo Oscar, Jennifer vem investindo também na carreira por trás das câmeras, com interesse especial por documentários que tematizam questões femininas e causas sociais

Ela assina a produção executiva de dois filmes do gênero com estreia nas próximas semanas: Zurawski v Texas, sobre o impacto das leis antiaborto no Texas (Hillary Clinton é sua coprodutora), e Bread & Roses, que faz um retrato das mulheres afegãs que vivem em Cabul, governada pelo regime Talibã (este em parceria com a ativista Malala Yousafzai).

Jennifer é grande defensora dos direitos reprodutivos das mulheres nos Estados Unidos. Em 2022, quando o país revogou o caso Roe v. Wade, que legalizava o aborto, a atriz criticou firmemente a decisão em entrevista à Vogue.

"Tive uma ótima gravidez. Mas cada segundo da minha vida foi diferente. E às vezes me ocorria: E se eu tivesse sido forçada a fazer isso?", refletiu.

Veja também

Polêmica Após rebater fã, Maiara solta o verbo em show, cita solteirice e desmente rumores